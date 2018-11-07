Сделано заявление о выходе Польши из Евросоюза

Отношения Польши с Евросоюзом продолжают катиться по наклонной. В Брюсселе бьют в набат: из-за разногласий по поводу судебной реформы Варшава может пойти на беспрецедентный шаг и разорвать договоренности с ЕС.



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