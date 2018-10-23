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Общество

Польша грязно надругалась над Россией

Фото: GLOBAL LOOK press/Mateusz Wlodarczyk/
Осеннее обострение в Польше: власти Варшавы сносят памятник Благодарности Красной армии. Звезды на монументе уже нет, сейчас рабочие раскалывают композицию на куски.
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Памятник начали сносить на прошлой неделе: его обнесли забором и с помощью отбойных молотков, трактора с манипулятором и алмазной пилы откалывают от него элементы.

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На месте остался только бетонный остов памятника. С ним не могут справиться даже используя тяжелую технику. Фундамент намертво врос в землю, сообщает РИА Новости.

Примечательно, что мемориал стоит на месте братской могилы 26 советских солдат. Его торжественно открыли в сентябре 1946 года. Тогда это был знак благодарности советским солдатам за спасение Польши от фашизма. Сегодня для местных властей памятник как бельмо на глазу.

Напомним, прошлой осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Они предполагают снос советских памятников. Всего их в стране более четырехсот.

Осенью 2017 года в городе Старгарде снесли установленную в 1945 году Колонну Победы. Железобетонная конструкция высотой 23 метра была увенчана звездой в окружении лаврового венка. В 2006 году с памятника убрали портрет Иосифа Сталина.

Советские памятники в Польше не только сносят, но и оскверняют. Страна стала лидером по вандализму в Европе. В городе Щирке неизвестные разрушили скульптурную композицию в память о советских солдатах, а с памятника воинам Красной Армии в Сосновце украли металлическую плиту.

Автор: Александр Комаров23 октября 2018, 17:39

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