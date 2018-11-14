В Москве заявили о нападении Украины на Россию
Парламентарий посоветовала сторонникам военных походов на Москву получше изучать историю. "Забыли, чем и где заканчивались все блицкриги, направленные против России?" – задалась вопросом законодатель и тут же ответила, что все блицкриги против России заканчивались в столицах агрессоров. Слова депутата передает РИА Новости.
При этом Поклонская уверена, что "измученный" такими политиками" народ Украины ждет падения нынешнего политического режима страны. Она не исключила, что заявления, подобные тому, что сделал Черновол, приведут рано или поздно к краху постмайданной власти.
По словам депутата, столь провокационные заявления обернутся в итоге против самого Киева. Она уверена, что слова Черновола вряд ли подбодрят даже самых отчаянных киевских фантазеров.
Напомним, бывший депутат Верховной рады и экс-руководитель избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол заявил, что украинская армия должна провести парад на Красной площади в Москве. Именно в российской столице должна завершиться война в Донбассе, полагает он.
Украина должна заканчивать блицкриг не в Донецке, а на Красной площади в Москве, - заявил бывший украинский чиновник Тарас Черновол.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 14 ноября 2018 г.
В каком питомнике выращивают этих переможников? Ну ладно выращивают, но зачем их оттуда выпускают?
Политик отметил, что просто так оккупировать территории республик Украина не может. "Потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве", – сказал он. Но тут же признал, что пока к открытому конфликту с Россией Украина не готова. А раз так, то необходимо действовать дипломатическими методами.
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