В Москве заявили о нападении Украины на Россию

Заявления бывшего депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола про блицкриг на Москву не остались незамеченными в российской столице. По словам депутата Госдумы Натальи Поклонской, такой шаг приведет к уничтожению действующего режима на Украине.



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