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Гороскоп

Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Петр Порошенко продолжает накалять обстановку. Недавно президент заявил о мощи украинской авиации, а до этого гордо сообщил, что Киев готов отразить "агрессию" Москвы на Азовском море. Ведунья Саона вывела лидера Украины на чистую воду, разоблачив его коварный план.
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"Порошенко явно имеет цель своими действиями настроить всех против России. Все, что он говорит и присваивает, порой не совсем так", – сообщила Dni.Ru ясновидящая Саона.

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По мнению ведуньи, даже если президент Украины непричастен к каким-то действиям, он приписывает их себе, чтобы еще больше настроить всех против России. "Так и выглядит в случае с самолетом (речь идет о катастрофе МН17. – Прим. ред.). Он пытается разжечь войну. Они добиваются того, чтобы Россия первая выступила против Украины. Конечно, никто этого не допустит", – отметила Саона.

Однако Порошенко не остановится. "Он будет придумывать новые мотивы для обвинения. Новые происшествия также будут происходить исключительно под руководством Порошенко. С нашей стороны и со стороны союзных государств никто не будет воспринимать его действия серьезно. Все эти стычки нужны ему для того, чтобы сбить людей с толку и разжечь какие-то глобальные действия", – сообщила ведунья.

Саона увидела, что на Украине народ не особо доволен действиями Порошенко. "Уже толком никто не понимает, зачем эти настроения и вражда. Я вижу по картам, что ситуация с Донбассом будет развиваться. Как бы ни старались Порошенко и его единомышленники, все страны потихоньку легализуют и примут эту территорию как самостоятельную единицу. Моральная поддержка этому региону со стороны России будет такая же, как и до признания территорий", – заключила ясновидящая.

16 октября 2018, 14:28
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