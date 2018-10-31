Зал взорвался аплодисментами: Путин подписал важный документ

Бюрократические барьеры на пути соотечественников, желающих вернуться из-за рубежа в Россию, сняты. Президент Владимир Путин подписал новую редакцию концепции государственной миграционной политики.

Владимир Путин сообщил об утверждении новой концепции в своем выступлении на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Зал встретил слова президента России аплодисментами, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Глава государства пояснил собравшимся, что одна из целей документа – формирование более комфортных условий для переселения в Россию соотечественников из-за рубежа. Концепция создает четкие правила въезда и получения права на проживание, работу и приобретение российского гражданства, передает НСН.

"Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которой справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике", – заявил Владимир Путин.

Соотечественники давно не видели Путина. А, может, и никогда pic.twitter.com/MuHbk61coI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 октября 2018 г.

Как отмечается в подписанном президентом документе, основной принцип миграционной политики России – приоритет интересов граждан, проживающих на территории страны. Концепция учитывает многообразие "региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации".

Более миллиона человек получили российское гражданство в 2012-2017 годах. В документе указано, что около половины из них стали обладателями российского паспорта в рамках госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. Население страны за этот период благодаря миграции увеличилось на 1,6 миллиона человек.

