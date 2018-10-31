Зал взорвался аплодисментами: Путин подписал важный документ
Владимир Путин сообщил об утверждении новой концепции в своем выступлении на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Зал встретил слова президента России аплодисментами, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Глава государства пояснил собравшимся, что одна из целей документа – формирование более комфортных условий для переселения в Россию соотечественников из-за рубежа. Концепция создает четкие правила въезда и получения права на проживание, работу и приобретение российского гражданства, передает НСН.
"Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которой справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике", – заявил Владимир Путин.
Соотечественники давно не видели Путина. А, может, и никогда pic.twitter.com/MuHbk61coI— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 октября 2018 г.
Как отмечается в подписанном президентом документе, основной принцип миграционной политики России – приоритет интересов граждан, проживающих на территории страны. Концепция учитывает многообразие "региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации".
Более миллиона человек получили российское гражданство в
2012-2017 годах. В документе указано,
что около половины из них стали обладателями российского паспорта в рамках госпрограммы
по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за
рубежа. Население страны за этот период благодаря миграции увеличилось на 1,6 миллиона
человек.
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