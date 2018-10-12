США стягивают войска к границам России

НАТО привлекает к учениям Trident Juncture страны, которые не входят в Североатлантический альянс. В маневрах будут задействованы авиабазы в Швеции и Финляндии. Эксперты считают, что Запад тестирует российские оборонные системы.

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