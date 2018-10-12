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Политика

США стягивают войска к границам России

Фото: flickr.com
НАТО привлекает к учениям Trident Juncture страны, которые не входят в Североатлантический альянс. В маневрах будут задействованы авиабазы в Швеции и Финляндии. Эксперты считают, что Запад тестирует российские оборонные системы.
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В маневрах Trident Juncture примут участие девять истребителей F/A-18 Hornet и около 160 человек. Основные упражнения пройдут в воздушном пространстве Норвегии и Швеции. Кроме норвежских аэродромов, будут использованы также авиабазы Рованиеми в Финляндии и Каллакс в Швеции, заявили в финском Минобороны.

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Финская база расположена в 200 километрах от границы с Россией. Здесь маневры состоятся с участием военных США и Бельгии, в воздух поднимутся американские истребители F-15C Eagle и бельгийские F-16 Fighting Falcon.

Ранее сообщалось, что стратегические учения НАТО "Единый трезубец – 2018" пройдут в октябре-ноябре этого года. В них примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

В Североатлантическом альянсе призвали Россию не опасаться этих учений, утверждая, что они пройдут далеко от российской территории, не ближе 500 километров от границ государства. Однако российские эксперты уверены, что маневры акцентированно направлены против России.

"Учения, как правило, связывают с тестированием российских оборонных возможностей: с помощью беспилотников занимаются съемкой российских военных объектов, передвижений военных сил в приграничных районах, проверяют активность российской авиации, тестируют российские системы РЭБ", – цитирует РИА Новости эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

В Финляндии заявляют, что решили принять участие в маневрах, чтобы "укрепить национальную оборону" и "развить международное сотрудничество". Командование НАТО, в свою очередь, сообщило, что в ходе учений у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов".

Автор: Андрей Евлампиев12 октября 2018, 16:02
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