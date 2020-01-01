Пентагон теряет влияние

Пентагон был вынужден признать, что зря устраивал истерику
Концентрирование бронетехники в Восточной Европе связано с проведением учений "Атлантическая решимость"
Министр обороны США Чак Хейгел чувствовал, что его отстраняют от принятия важных решений
Пентагон раскрыл итоги проверок в ракетных войсках, которые регулярно оказываются в центре скандала
Пентагон не уверен в сохранении американского военного превосходства в АТР
Сокращение расходов грозит деградацией военного потенциала США
Human Rights Watch уличили США в лицемерии при продвижении прав человека
Министерство обороны США вынуждено сокращать военные расходы
Группа из 650 американских солдат и офицеров улетела из Афганистана
Военное ведомство США потребовало от Европы пересмотреть оборонную политику