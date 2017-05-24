Трамп прилетел в Италию по картам XVIII века

Незнание американцами истории и географии Европы давно стало предметом для шуток. Очередным поводом вспомнить их стал пост 45-го президента США Дональда Трампа в Facebook, к которому он приложил карту своего вояжа по Старому Свету. Внимание наблюдательных зрителей привлекли границы Италии. Дело в том, что в состав государства на карте включена также Корсика, которая является регионом Франции. Впрочем, итальянской землей остров действительно был, однако эти данные утратили актуальность еще в XVIII веке. Сетевые остряки уже успели пошутить, что, возможно, команде президента Трампа стоит обновить свои карты, которые местами устарели на несколько столетий.