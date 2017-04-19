Внук Черчилля накинулся на российского посла

Член парламента Великобритании сэр Николас Соумс перешел на оскорбления, когда российский посол Александр Яковенко сделал замечание о трудностях в отношениях между Москвой и Лондоном. Парламентарий посоветовал сохранять "чистый ум и холодную голову".

Николаса Соумса можно назвать хранителем и продолжателем британских политических традиций, поскольку он приходится внуком одному из самых известных и популярных премьер-министров Великобритании – Уинстону Черчиллю. Однако родственные связи не помогли ему сохранить душевное равновесие после заявления посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Дипломат отметил, что отношения Лондона и Москвы достигли наихудшей точки за всю свою историю, чем вызвал недовольство британского парламентария. "Этот гнусный посол, наверное, во времена холодной войны еще и не родился. В 70-е, когда я служил в армии, все было куда хуже", – цитирует Соумса Russia Today.

По его мнению, слова Яковенко являются намеренным преувеличением. "На мой взгляд, необходимо, чтобы все хорошо понимали, чего пытаются добиться русские. А они пытаются раскачать лодку", – раскрыл внук Черчилля "коварный план" Москвы.

После этого он повторил часто звучащий из уст западных политиков тезис о том, что Россия легко наладит отношения с мировым сообществом, если "начнет играть по правилам". Обычно под этим понимается самый широкий спектр уступок на международной арене, от сдачи позиций на Ближнем Востоке до отказа от части своих территорий.

Примечательно, что фраза посла России в Великобритании о проблемах в отношениях между странами прозвучала на фоне переброски 800 британских военнослужащих к эстонско-российской границе. Яковенко не заявил об этом лично, а лишь утвердительно ответил на вопрос журналиста.