Россию обвинили в попытках отделить Калифорнию

Движение Yes California, выступающее за отделение штата от США, назвали кремлевским проектом. По мнению аналитиков, опубликованному изданием The San Francisco Chronicle, Москва всеми силами способствует усилению "сепаратистских движений на Западе".

Все беды от русских – в этом продолжают убеждать американцев и европейцев западные СМИ. "Русские хакеры" и "рука Москвы" – словосочетания, без которых не обходится ни одна "аналитическая" статья в авторитетных, казалось бы, изданиях. С их точки зрения, и Дональд Трамп – "кремлевский проект". Тем более, по их мнению, это относится к организации Yes California, которая добивается отделения штата Калифорния от США. Ее возглавляет Луис Маринелли – 30-летний американец, который живет в Екатеринбурге.

Как утверждает издание, Yes California получает поддержку от Антиглобалистского движения России (АДР). Впрочем, АДР своих связей с калифорнийскими коллегами не отрицает. Более того, именно в офисе Антиглобалистского движения в Москве открылось 18 декабря 2016 года представительство Калифорнии в российской столице. Как сообщалось на сайте движения, инициатором этого шага стали президент АДР Александр Ионов и президент Yes California Луис Маринелли.

Как напоминает San Francisco Chronicle, движение Луиса Маринелли сейчас собирает подписи в поддержку референдума. Его первый этап будет заключаться в том, чтобы в 2018 году исключить из конституции штата положение о том, что Калифорния является "неотъемлемой частью Соединенных Штатов Америки". Если это получится, то можно будет проводить референдум о выходе штата из состава США. По данным последних опросов, сегодня "калекзит" поддерживает каждый третий житель Калифорнии.

Как отмечают эксперты, если бы Калифорния была отдельной страной, это была бы шестая по величине экономика мира – впереди Франции и Индии. Штат, безусловно, мог бы существовать самостоятельно. В то же время юристы утверждают, что на деле отделение практически невозможно: для выхода Калифорнии придется принять поправки к Конституции США, потребуется поддержка трех четвертей голосов в законодательном собрании штата. Несмотря на подобные пессимистичные прогнозы, инициатива активно собирает пожертвования.