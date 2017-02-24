Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги

Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту.

В начале февраля в Латвии открылось посольство ОАЭ. Тогда министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич выразил уверенность, что это будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству между государствами. Также он выразил надежду, что этот шаг привлечет в Латвию иностранные инвестиции.

Пока же единственным заметным последствием открытия посольства Арабских Эмиратов в этой прибалтийской стране стал дипломатический скандал. Когда посол ОАЭ Ханана Халфана Обайды Али аль-Мадани прибыла в Ригу, сотрудники аэропорта потребовали у нее снять традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.

Та была готова пойти навстречу требованиям сотрудников воздушной гавани, однако может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз". Работники аэропорта не только не выполнили ее просьбу, но и позволили себе оскорбительные комментарии на этот счет.

Произошедшее стало настоящим унижением для дипломата. Неудивительно, что МИД Латвии вскоре получил ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету нового посла. Каким образом этот инцидент, с которого начались тесные дипломатические отношения между двумя странами, скажется на их дальнейшей совместной работе покажет время.