Керченский мост вызвал у украинцев приступ зависти

В руководстве Крыма ответили на недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, потребовавшего остановить строительство Керченского моста. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, Киев просто "душит зависть".

Зависть душит



Мост будет построен вне зависимости от чьего-либо мнения, заявил чиновник. "Наверное зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет. А все, кто завидует, это их личные трудности", – сказал он в эфире телеканала "Звезда".

Действительно, продолжающееся строительство моста в Крым по-прежнему не дает покоя Киеву. И чем ближе ввод в эксплуатацию, тем более истеричные крики раздаются в Незалежной. На днях министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал возведение объекта незаконным, призвав как можно скорее его остановить.





"Это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству", – заявил он.

По мнению Омеляна, строящийся мост негативно влияет на украинскую экономику. Наблюдается снижение грузооборота в Азовском море, прежде всего в портах Мариуполя и Бердянска, пояснил чиновник.

Безосновательные обвинения



Прокомментировали истеричные заявления из Киева и в Совете Федерации. Так, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что на падение грузооборота в украинских портах Азовского моря возведение Керченского моста никак не влияет. "Это экономические последствия сдачи украинских портов в концессию крупным мировым державам", – рассказала она.





Трагедия для Киева



В экспертном сообществе при этом отмечают, что недовольство Киева масштабным строительством фактически говорит о том, что в украинском руководстве признали существование Керченского моста в качестве объективной действительности. Ведь ранее в Незалежной упорно заявляли, что мост невозможно построить из-за повышенной сейсмической активности в районе Керченского пролива.

"Конечно, для них это в какой-то степени трагедия", – подтвердил политолог Сергей Моисеев.

Строительство продолжается



Протяженность Керченского моста, соединяющего Краснодарский край и Крымский полуостров, составляет 19 километров. Он возводится в рамках целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополь до 2020 года за счет средств федерального бюджета.

В августе-сентябре были установлены железнодорожная и автомобильная арки моста. Частично движение по нему будет открыто уже в конце 2018 года. С запуском железнодорожного сообщения в конце 2019-го мост начнет работать на полную мощность.

