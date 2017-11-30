Керченский мост вызвал у украинцев приступ зависти
Зависть душит
Мост будет построен вне зависимости от чьего-либо мнения, заявил чиновник. "Наверное зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет. А все, кто завидует, это их личные трудности", – сказал он в эфире телеканала "Звезда".
Действительно, продолжающееся строительство моста в Крым по-прежнему не дает покоя Киеву. И чем ближе ввод в эксплуатацию, тем более истеричные крики раздаются в Незалежной. На днях министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал возведение объекта незаконным, призвав как можно скорее его остановить.
"Это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству", – заявил он.
По мнению Омеляна, строящийся мост негативно влияет на украинскую экономику. Наблюдается снижение грузооборота в Азовском море, прежде всего в портах Мариуполя и Бердянска, пояснил чиновник.
Безосновательные обвинения
Прокомментировали истеричные заявления из Киева и в Совете Федерации. Так, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что на падение грузооборота в украинских портах Азовского моря возведение Керченского моста никак не влияет. "Это экономические последствия сдачи украинских портов в концессию крупным мировым державам", – рассказала она.
Трагедия для Киева
В экспертном сообществе при этом отмечают, что недовольство Киева масштабным строительством фактически говорит о том, что в украинском руководстве признали существование Керченского моста в качестве объективной действительности. Ведь ранее в Незалежной упорно заявляли, что мост невозможно построить из-за повышенной сейсмической активности в районе Керченского пролива.
"Конечно, для них это в какой-то степени трагедия", – подтвердил политолог Сергей Моисеев.
Строительство продолжается
Протяженность Керченского моста, соединяющего Краснодарский край и Крымский полуостров, составляет 19 километров. Он возводится в рамках целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополь до 2020 года за счет средств федерального бюджета.
В августе-сентябре были установлены железнодорожная и автомобильная арки моста. Частично движение по нему будет открыто уже в конце 2018 года. С запуском железнодорожного сообщения в конце 2019-го мост начнет работать на полную мощность.
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