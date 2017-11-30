Россия отбила подлую атаку Украины на Керченский мост

В Совете Федерации ответили на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что строительство Керченского моста может негативно сказаться на экономическом положении Киева. Эти заявления не имеют под собой почвы.

Украинские политики перестали делать заявления о "принципиальной невозможности" возведения Керченского моста и переключились на рассуждения о том, почему создание сухопутной переправы между полуостровом и материковой частью России якобы плохо. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян счел, что мост может негативно сказаться на экономическом положении Киева.

По словам чиновника, строительство Керченского моста снижает количество заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска и уменьшает загрузку зерновых терминалов. "Жалобы украинской власти на падение грузооборота азовских портов Украины должны быть адресованы кабинету министров Украины. Падение грузооборота – это экономические последствия сдачи украинских портов в концессию крупным мировым державам, а Крымский мост, еще даже не сданный в эксплуатацию, к этому никак не может быть причастен", – цитирует РИА ФАН члена Совета Федерации России от Республики Крым Ольгу Ковитиди.

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) Ноя 28 2017 в 5:34 PST

"Если посмотреть на грузооборот через наши порты, он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаем условия", – заметил ее коллега Сергей Цеков. К тому же мост никак не мешает проходу судов любого габарита. "Крымский мост, выполняющий свою историческую миссию, отвечает всем установленным требованиям мореплавания, включающим систему безопасности, правила навигации, углубление фарватера и так далее", – подчеркнула Ковитиди.

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) Ноя 24 2017 в 11:48 PST

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов постарался разобраться, зачем Киеву нужна была эта подлая атака на Керченский мост. "Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам", – цитирует его РИА Новости. "Мост и дорога к нему будут построены независимо от того, кто как там вопит", – подчеркнул он.