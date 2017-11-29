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Украина придумала способ избавиться от Керченского моста

Фото: most.life
Строительство Керченского моста в Крым по-прежнему не дает покоя Киеву. Там придумали новый способ остановить возведение объекта. Очередную "гениальную" инициативу озвучил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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Строительство моста он назвал незаконным, призвав остановить его как можно скорее. "Это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству", – заявил чиновник на пресс-конференции в Киеве.

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По его словам, возведение конструкций объекта в акватории Керченского пролива негативно влияет на украинскую экономику. Происходит снижение грузооборота в портах Азовского моря, прежде всего – Мариуполя и Бердянска, уменьшается количество сухогрузов, пояснил Омелян.

Бердянск, по расчетам чиновника, теряет почти 450 тысяч тонн грузооборота. Мариупольский порт, добавил он, недосчитается 705 тысяч тонн грузового потока, при этом размер недополученных сборов составит 130 тысяч долларов.

Фото: most.life

Крымский мост для нынешней власти Незалежной как кость в горле. Не имея возможности помешать его возведению, Украина то и дело жалуется на Россию, иногда прибегая к откровенным угрозам и шантажу.

По словам политического аналитика Олега Соскина, в случае дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Киевом последний может пойти на подрыв Керченского моста. "Это будут реальные боевые действия", – сказал эксперт.

В свою очередь политолог Сергей Моисеев отметил, что украинские власти до последнего верили, что мост построить невозможно.

"Конечно, для них это в какой-то степени трагедия", – подтвердил эксперт.

Протяженность Керченского моста, соединяющего Краснодарский край и Крымский полуостров, составляет 19 километров. Он возводится в рамках целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополь до 2020 года за счет средств федерального бюджета.

В августе-сентябре были установлены железнодорожная и автомобильная арки моста.

Частично движение по нему будет открыто уже в конце 2018 года.

С запуском железнодорожного сообщения в конце 2019-го мост начнет работать на полную мощность.

Автор: Иван Поляков29 ноября 2017, 11:40

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