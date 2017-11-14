Киев нашел способ поквитаться за Крым

В Киеве решили подложить "информационную бомбу" под Москву. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы так называемого министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, который проговорился про "многомиллионные иски" против России из-за Крыма.

"Я надеюсь, просто информационную бомбу будем подкладывать под москалей", – заявил чиновник в интервью изданию "Апостроф". По его словам, в Киеве готовят многомиллионные иски против Москвы за "оккупацию" Крымского полуострова. "И об использовании наших недр, и об использовании нашей инфраструктуры, и об использовании наших портов, и о нанесении экологического ущерба", – добавил Тука.

Он заявил, что недавно встречался с представителями так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) – располагающееся в Киеве подразделения Генпрокуратуры Украины. По словам замминистра, сейчас в "прокуратуре АРК" готовят необходимые документы, подтверждающие претензии украинской стороны.

В руководстве Украины вообще довольно часто выступают с заявлениями разной степени неадекватности. Фантомная боль от потери полуострова преследует украинскую власть даже спустя четыре года после его исторического воссоединения с Россией.

Украина прорыла канал, отделяющий российский Крым от Незалежной! Сами посмотрите! Буклет "Укроборонпрома" на авиасалоне в Дубае pic.twitter.com/WCn4Et0Qsk — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 13 ноября 2017 г.

Одним из главных генераторов подобного бреда выступает "министерство оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц". Тука периодически отмечается нелепыми заявлениями о скором возвращении Крыма под власть Киева. Способов это сделать, отмечал он ранее, довольно много: к примеру, уничтожить Россию как государство.





Тем не менее хотелось бы, чтобы, несмотря на весь творящийся в Незалежной беспросветный ужас, тамошние политики и чиновники все-таки посмотрели на мир объективно, а не через призму своих нездоровых фантазий, и сняли бы наконец розовые очки под названием "заграница нам поможет". Ну или хотя бы завязывали с неуемным употреблением алкоголя или чего посерьезнее.

