Украинец шокирован жизнью в Крыму

Объявленный Россией в розыск одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что жители Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик живут лучше украинцев. Возможно, что, сам того не ведая, радикал подвел неутешительный итог Евромайдана, активным участником которого был.

Крымчане и граждане Донецкой и Луганской республик живут лучше украинцев, и это – "заслуга" нынешних властей Незалежной, горько посетовал Корчинский. "Рецепт" выхода из столь неприглядной ситуации, по мнению националиста, прост: нужно не улучшить жизнь в Незалежной, а ухудшить ее на "оккупированных территориях".

"Хотелось бы, чтобы ситуация в Крыму ухудшалась, ведь нам нужно преподать урок всем сепаратистам в Украине, что если они переходят под руку Москвы, то ситуация ухудшается", – поделился он своими больными фантазиями в эфире телеканала "112".

Кроме того, радикал разочарован, что многие украинцы продолжают ездить на отдых в Крым, несмотря на поток антироссийской пропаганды со стороны СМИ Незалежной. "Эти люди не преследуются. Нужно над этим работать", – заявил он.

"Это недопустимое легкомыслие с нашей стороны. Они должны жить хуже, и мы можем это сделать", – подчеркнул Корчинский.

Стоит отметить, что заявления разной степени бредовости стали традиционной составляющей общественно-политического дискурса в постмайданной Украине. К власти в стране пришли люди, которые не стесняются говорить во всеуслышание откровенный маргинальный бред.

К сожалению, подобные заявления находят определенный отклик со стороны населения, одурманенного оголтелой антироссийской пропагандой.



Двумя неделями ранее Киев решил подложить "информационную бомбу" под Москву. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы так называемого Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, который проговорился про "многомиллионные иски" против России из-за полуострова.

"Я надеюсь, просто информационную бомбу будем подкладывать под москалей", – признался чиновник.

Он заявил, что недавно встречался с представителями так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) – располагающегося в Киеве подразделения Генпрокуратуры Украины. По словам замминистра, сейчас в прокуратуре АРК готовят необходимые документы, подтверждающие претензии украинской стороны.

