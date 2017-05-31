Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел

Россия объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Молдавии в Москве. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Советник молдавского дипломатического ведомства в среду, 31 мая, был приглашен в МИД России. Там ему вручили соответствующую ноту, передает "Газета.ру".

В ней говорится, что высылка представителей молдавской дипмиссии является ответной мерой на аналогичные действия Кишинева в отношении сотрудников российского посольства в Молдавии. При этом Москва выразила надежду, что власти страны осознают контрпродуктивность своих действий и "деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага", которые, утверждают в МИДе, идут вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.

Напомним, ранее власти Молдавии объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Сотрудникам дипмиссии вручили соответствующий документ. "Изучаем его. Пока ничего не будем комментировать", – заявил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.





Говоря о причине такого решения, премьер-министр страны Павел Филип заявил, что оно "продиктовано национальными интересами". "Это приоритетный вопрос. Прошу занимающих публичные должности чиновников не спекулировать по этому поводу. Все составляющие этого решения были очень четкими", – подчеркнул он.

В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон назвал происходящее провокацией проевропейской политической коалиции, которая занимает руководящие позиции в кабинете министров страны.

