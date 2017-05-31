Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
Советник молдавского дипломатического ведомства в среду, 31 мая, был приглашен в МИД России. Там ему вручили соответствующую ноту, передает "Газета.ру".
В ней говорится, что высылка представителей молдавской дипмиссии является ответной мерой на аналогичные действия Кишинева в отношении сотрудников российского посольства в Молдавии. При этом Москва выразила надежду, что власти страны осознают контрпродуктивность своих действий и "деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага", которые, утверждают в МИДе, идут вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.
Напомним, ранее власти Молдавии объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Сотрудникам дипмиссии вручили соответствующий документ. "Изучаем его. Пока ничего не будем комментировать", – заявил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.
Говоря о причине такого решения, премьер-министр страны Павел Филип заявил, что оно "продиктовано национальными интересами". "Это приоритетный вопрос. Прошу занимающих публичные должности чиновников не спекулировать по этому поводу. Все составляющие этого решения были очень четкими", – подчеркнул он.
В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон назвал происходящее провокацией проевропейской политической коалиции, которая занимает руководящие позиции в кабинете министров страны.
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