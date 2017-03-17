Додон загладил вину перед Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. На встрече с российским президентом в Москве молдавский лидер предложил обсудить недавний досадный случай дипломатического демарша.

Игорь Додон находится в Москве по приглашению Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" для участия в бизнес-форуме "Россия — Молдавия: новые точки роста". Сегодня, 17 марта он встречался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал недавний дипломатический демарш.

Додон возложил вину за него на правительство и парламент. "Вы знаете мою позицию. Мы категорически против таких демаршей", - сказал президент Молдавии. Затем он перешел к неофициальной части своего выступления, рассказав Владимиру Путину о подарке, который привез в Москву.

"У вас есть своя коллекция в Крикове еще с 2002 года. Я привез несколько десятков бутылок вина из вашей личной коллекции", – сказал Игорь Додон. Владимир Путин на неожиданный подарок ответил шуткой. "Мое же мне привезли", – заметил российский президент.

Додон: У вас есть своя коллекция вин в Молдове еще с 2002 года. Несколько десятков бутылок я вам сегодня привез.

Путин: Мое же мне привезли pic.twitter.com/LorOazyDrl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 марта 2017 г.

Уже после переговоров с Путиным молдавский лидер написал у себя на странице в Facebook: "Черная полоса в отношениях между двумя странами завершается, начинается белая. Наша задача – восстановление полноценного стратегического партнерства с Россией и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы".

9 марта 2017 года правительство Молдавии рекомендовало государственным служащим не ездить в командировки в Россию и через ее территорию из-за якобы многочисленных случаев задержания молдавских чиновников в нашей стране. Позднее посольство России в Молдавии получило ноту от молдавского МИДа относительно ситуации вокруг пребывания на территории России официальных лиц Молдавии.

Новый президент Молдавии не раз заявлял, что считает жизненно важным восстановление отношений с Россией. Свой первый государственный визит после избрания Игорь Додон совершил именно в Москву.

Напомним, что социалист Игорь Додон занял высший пост в Молдавии в ноябре 2016 года по итогам первых всенародных выборов: до этого президента избирал парламент. Свою кампанию он построил на заявлениях о необходимости наладить стратегические отношения с Россией, присоединить Молдавию к Евразийскому экономическому союзу и прекратить процесс евроинтеграции.

Но проблема заключается в том, что Молдавия – парламентская республика, где полномочия президента ограниченны, а внутренние политические противоречия не раз выплескивались на улицы. Большинство органов власти в стране находятся под контролем прозападных сил, поэтому выполнить обещания Додону будет непросто. Последний дипломатический демарш продемонстрировал первое серьезное столкновение Додона со своим же правительством.