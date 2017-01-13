Боевики пригласили в Сирию российскую армию

Установить мир в Сирии необходимо как можно скорее, ради этого противники Асада согласны на сухопутную операцию российской армии. С такими заявлениями выступил в Москве глава делегации сирийской оппозиции Мустафа аль-Шейх.

Оппоненты действующего президента Сирии Башара Асада провели в Москве переговоры по мирному урегулированию в Арабской Республике. Российскую сторону представлял замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Как заявил по их итогам бывший генерал правительственной армии, а позже один из руководителей Свободной сирийской армии Мустафа аль-Шейх, оппозиция не возражает против российской сухопутной операции в Сирии.

"Пускай российские силы войдут в Сирию и в любой уголок Сирии. Мы готовы их принять, если они придут установить мир в нашей стране", – приводит его слова "Интерфакс". Аль-Шейх подчеркнул, что оппозиция не считает Россию захватчиком и готова к развитию отношений с Москвой.

В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не планирует проводить сухопутную операцию в Сирии. С начала 2017 года российские Вооруженные силы по приказу Владимира Путина начали сокращать численность группировки, задействованной в операции в САР.

Тем временем стало известно, что на переговорах в Анкаре сирийская вооруженная оппозиция выступила с ультиматумом. Она требует введения десятидневного перемирия в южных районах САР и Дамаске, начиная с 13 января, сообщил РИА Новости секретарь движения "Народная дипломатия" Махмуд аль-Афанди.

"Группировки, которые контролируют север Сирии, поставили ультиматум по установлению в ряде районов Сирии, Дамаске, Восточной Гуте перемирия. После того как перемирие будет соблюдено, эта оппозиция составит список своих участников конференции в Астане. Следить за перемирием будут наблюдатели, в том числе международные", – сказал аль-Афанди.

Встречи в Москве и Анкаре – подготовка к предстоящим мирным переговорам сторон сирийского конфликта в столице Казахстана. Как сообщалось, российский президент Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжить переговоры на новой площадке в Астане. Они назначены на 23 января.