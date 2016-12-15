Путина накормят смертельно опасной рыбой

Японская сторона подготовила экзотическую кулинарную программу для Владимира Путина. После переговоров в Нагато российского президента угостят мраморной говядиной и рыбой фугу.

Стол для высоких гостей в стиле традиционной трапезы "кайсэки" со сменой множества блюд накроют в отеле "Отани-Сансо", где остановился Путин. Ужин начнется с аперитива, после чего президенту России подадут сезонную закуску и главные японские блюда – мраморную говядину, сасими из рыбы фугу и фугу во фритюре, передает РИА Новости.

Отметим, что фуга – блюдо японской кухни из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих. Рыба считается деликатесом, однако при неправильном приготовлении может быть смертельно опасна.

В Нагато началась встреча Путина и Абэ: премьер Японии пригласил гостя искупаться в местных горячих источниках pic.twitter.com/e2xxGPGkVj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.

Тем временем пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию о том, что в Страну восходящего солнца глава государства прибыл с опозданием. "Да, действительно, имела место небольшая задержка, и наши японские коллеги были поставлены в известность об этом. Это связано просто с рабочим графиком президента, в том числе и с сирийскими делами", – цитирует Дмитрия Пескова Russia Today.

В меню приготовленного японцами для Путина и Абэ неформального ужина значатся мраморная говядина и рыба фугу pic.twitter.com/mMmc8PMrYY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.

Напомним, 15 декабря Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нагато. Российского лидера тепло встретили и даже предложили отдохнуть, искупавшись в местных горячих источниках. Утром 16 декабря Путину предстоит перелет из Нагато в Токио, где переговоры на высшем уровне продолжатся в резиденции премьер-министра в формате рабочего завтрака.