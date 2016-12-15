Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Путина накормят смертельно опасной рыбой
Стол для высоких гостей в стиле традиционной трапезы "кайсэки" со сменой множества блюд накроют в отеле "Отани-Сансо", где остановился Путин. Ужин начнется с аперитива, после чего президенту России подадут сезонную закуску и главные японские блюда – мраморную говядину, сасими из рыбы фугу и фугу во фритюре, передает РИА Новости.
Отметим, что фуга – блюдо японской кухни из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих. Рыба считается деликатесом, однако при неправильном приготовлении может быть смертельно опасна.
В Нагато началась встреча Путина и Абэ: премьер Японии пригласил гостя искупаться в местных горячих источниках pic.twitter.com/e2xxGPGkVj— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.
Тем временем пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию о том, что в Страну восходящего солнца глава государства прибыл с опозданием. "Да, действительно, имела место небольшая задержка, и наши японские коллеги были поставлены в известность об этом. Это связано просто с рабочим графиком президента, в том числе и с сирийскими делами", – цитирует Дмитрия Пескова Russia Today.
В меню приготовленного японцами для Путина и Абэ неформального ужина значатся мраморная говядина и рыба фугу pic.twitter.com/mMmc8PMrYY— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 декабря 2016 г.
Напомним, 15 декабря Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нагато. Российского лидера тепло встретили и даже предложили отдохнуть, искупавшись в местных горячих источниках. Утром 16 декабря Путину предстоит перелет из Нагато в Токио, где переговоры на высшем уровне продолжатся в резиденции премьер-министра в формате рабочего завтрака.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии