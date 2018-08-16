Год без Глаголевой: как живут дочери актрисы

16 августа прошлого года в Германии скончалась Вера Глаголева. Актриса несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Ей был всего 61 год.

Для трех дочерей Глаголевой потеря актрисы стала сильным ударом. Они часто вспоминают маму и делятся с поклонниками в соцсетих редкими снимками.