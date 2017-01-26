Москвичка сдала в полицию заснувшего насильника

В столичную полицию с заявлением об изнасиловании обратилась 46-летняя москвичка. Она рассказала, что пришла в гости к 40-летнему знакомому в квартиру на Большой Почтовой улице. Тот избил ее и надругался, после чего уснул прямо в кровати. "Воспользовавшись тем, что мужчина спит, потерпевшая вызвала на место наряд полиции для задержания насильника прямо на месте преступления", – цитирует Life.ru представителя правоохранительных органов города. Женщина была доставлена в ближайшую больницу. Подозреваемого в изнасиловании мужчину задержали. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.