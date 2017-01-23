Пассажир упал на рельсы в московском метро

Согласно информации пресс-службы Московского метрополитена, интервалы движения поездов по Сокольнической (красной) линии столичной подземки были увеличены из-за инцидента с пассажиром. По информации РЕН ТВ он упал на рельсы. О состоянии человека не сообщается, известно, что на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Позже движение поездов удалось восстановить.
Сокольническая линия. Службы метро сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения на линии.— Московское метро (@MetroOperativno) 23 января 2017 г.
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