Пассажир упал на рельсы в московском метро

Согласно информации пресс-службы Московского метрополитена, интервалы движения поездов по Сокольнической (красной) линии столичной подземки были увеличены из-за инцидента с пассажиром. По информации РЕН ТВ он упал на рельсы. О состоянии человека не сообщается, известно, что на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Позже движение поездов удалось восстановить.

Сокольническая линия. Службы метро сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения на линии. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 января 2017 г.