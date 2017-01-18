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На МКАД грузовик столкнулся с иномаркой

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На МКАД, в районе проезда Карамзина (38-й километр), произошла авария: грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП образовалась пробка.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передает агентство городских новостей "Москва".

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