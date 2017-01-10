Под Москвой машина с мертвым водителем влетела в остановку

Во время поездки по подмосковным Люберцам водитель автомобиля Mazda почувствовал недомогание и остановился перед остановкой общественного транспорта на Смирновской улице. Спустя несколько минут машина резко сорвалась с места и, перелетев через бордюр, врезалась в остановочный павильон, сбив трех человек. По предварительным данным, находившийся за рулем 42-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Очевидцы засняли на видео место происшествия. Запись показал портал Life.ru.