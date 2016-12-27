В Москве 15-летняя девушка пролетела 7 этажей в мусоропроводе и выжила

На северо-западе столицы сотрудники МЧС извлекли из мусоропровода 15-летнюю девушку. Как сообщает РИА Новости, юная москвичка упала в трубу с высоты седьмого этажа, при этом оставшись в живых. По предварительным данным, пострадавшая госпитализирована в 7 городскую клиническую больницу с переломом ноги. Каким образом девушка оказалась в мусоропроводе, остается неизвестным.