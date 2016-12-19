На западе Москвы загорелась больница

На западе Москвы загорелся корпус больницы. В здании наблюдается сильное задымление, сотрудники учреждения производят эвакуацию людей.
"Пожар произошел в лечебном корпусе больницы номер 31 на улице Лобачевского", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
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