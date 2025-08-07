Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году

Значительная часть запланированных работ уже выполнена.

В Москве реализуется программа комплексного благоустройства, которая включает в себя обновление столичных улиц в отдаленных от центра районах города. В частности, в 2025 году запланировано привести в порядок порядка 700 улиц, в том числе 108 в Северо-Восточном административном округе.

Основная задача программы – обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. В настоящее время соответствующие работы ведутся на 81 улице в СВАО, в том числе на Широкой, Лескова и Бутырской улицах.

Специалисты комплекса городского хозяйства заменят более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 300 тысяч квадратных метров на тротуарах. В ходе работ также расширят пешеходные дорожки, организуют новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроят удобные парковочные карманы. Для повышения комфорта и безопасности горожан в темное время суток на благоустраиваемых улицах установят фонари с энергоэффективными светильниками. Пассажирам станет удобнее пользоваться общественным городским транспортом благодаря замене остановочных павильонов на современные с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.

Аналогичные работы по благоустройству ведутся сейчас и в СЗАО. Там по плану на текущий год необходимо обновить 44 улицы. В настоящее время работы стартовали на 43 участках, в том числе улице Кулакова, в проезде Донелайтиса и на Куркинском шоссе. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в СЗАО более 427 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 143 тысяч квадратных метров на тротуарах. Пешеходные дорожки сделают шире, для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы. На новых наземных переходах смонтируют контрастное освещение, что позволит самой «зебре» и идущим по ней пешеходам быть заметнее для водителей в темное время суток.

Напомним, что обязательной частью всех столичных проектов благоустройства является озеленение. Так, в СЗАО в ходе работ разобьют почти 300 тысяч квадратных метров газонов, а в СВАО в рамках данного проекта появится более 960 тысяч квадратных метров газонов.