Четверг 7 августа

Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году

Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году
107

Значительная часть запланированных работ уже выполнена.

В Москве реализуется программа комплексного благоустройства, которая включает в себя обновление столичных улиц в отдаленных от центра районах города. В частности, в 2025 году запланировано привести в порядок порядка 700 улиц, в том числе 108 в Северо-Восточном административном округе.

Основная задача программы – обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. В настоящее время соответствующие работы ведутся на 81 улице в СВАО, в том числе на Широкой, Лескова и Бутырской улицах.

Специалисты комплекса городского хозяйства заменят более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 300 тысяч квадратных метров на тротуарах. В ходе работ также расширят пешеходные дорожки, организуют новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроят удобные парковочные карманы. Для повышения комфорта и безопасности горожан в темное время суток на благоустраиваемых улицах установят фонари с энергоэффективными светильниками. Пассажирам станет удобнее пользоваться общественным городским транспортом благодаря замене остановочных павильонов на современные с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.

Аналогичные работы по благоустройству ведутся сейчас и в СЗАО. Там по плану на текущий год необходимо обновить 44 улицы. В настоящее время работы стартовали на 43 участках, в том числе улице Кулакова, в проезде Донелайтиса и на Куркинском шоссе. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в СЗАО более 427 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 143 тысяч квадратных метров на тротуарах. Пешеходные дорожки сделают шире, для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы. На новых наземных переходах смонтируют контрастное освещение, что позволит самой «зебре» и идущим по ней пешеходам быть заметнее для водителей в темное время суток.

Напомним, что обязательной частью всех столичных проектов благоустройства является озеленение. Так, в СЗАО в ходе работ разобьют почти 300 тысяч квадратных метров газонов, а в СВАО в рамках данного проекта появится более 960 тысяч квадратных метров газонов.

Шоу-бизнес в Telegram

7 августа 2025, 14:37
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей

На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей
Там ребята могут провести время в ожидании начала мультфильма в бесплатном летнем кинотеатре. Северный речной вокзал уже зарекомендовал себя как одно из ключевых мест притяжения жителей и гостей столицы в любое время года.

Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы

Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы
Остановки сделали ближе к метро и важным городским объектам. Два новых магистральных маршрута свяжут Восточный и Юго-Восточный административные округа столицы.

Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа

Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа
Те, кто только мечтают завести питомца, могут найти пушистого друга прямо на площадке фестиваля. Фестиваль «Моспитомец» пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа в рамках летнего клуба «Москва».

В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году

В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году
По просьбам москвичей сотрудники ЦОДД также перенастраивают режим работы действующих светофоров. Регулировать движение на перекрестках и пешеходных переходах в Москве помогают более 64 тысяч светофоров.

"Мой район" подготовил более 15 тысяч мероприятий в рамках форума "Москва 2030"

"Мой район" подготовил более 15 тысяч мероприятий в рамках форума "Москва 2030"
В последний месяц лета в Москве по традиции проходит масштабный форум-фестиваль «Территория будущего.

