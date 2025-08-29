Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Пятница 29 августа

09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО

Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО
33

Посетители увидят мастер-класс от именитых спортсменов, соревнования, выступление стантрайдеров и концерт.

Парк 70-летия Победы на юго-западе Москвы приглашает горожан на фестиваль «Пересменка из лета в осень: финальный раунд». Он состоится 30 августа в рамках проекта «Лето в Москве». В последнюю субботу августа с 15:00 до 21:00 здесь пройдут мастер-классы от чемпионов, соревнования, экстремальные выступления и концерт звезд российской эстрады. Вход свободный.

Гостей, увлекающихся боксом, ждет уникальная возможность пообщаться с легендарными спортсменами – абсолютным чемпионом мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Константином Цзю и чемпионом мира по версии WBA 2012–2018 и IBF 2016 Денисом Лебедевым. Спортсмены расскажут о своем пути в мире бокса, ответят на вопросы зрителей, а затем проведут практическое занятие, которое будет полезно любителям бокса любого уровня подготовки.

Спортивную программу фестиваля продолжат эстафеты и мастер-классы по единоборствам. Желающие проверят свою ловкость и командный дух в традиционном перетягивании каната, попробуют себя в состязаниях на скорость и выносливость. Самбисты под руководством чемпиона мира Александра Чеботаря проведут практические занятия, раскрыв основы эффективной техники. Воспитанники спортивных школ Юго-Западного административного округа сразятся в поединках боксерского турнира. Зрители также увидят выступления тхэквондистов и кикбоксеров.

Приемы рукопашного боя и другие элементы боевой подготовки покажут бойцы спецназа Министерства внутренних дел РФ. Любителей острых ощущений ждет выступление стантрайдеров. Для зрителей, которые разместятся в амфитеатре, спортсмены на мотоциклах и квадроциклах продемонстрируют захватывающие дух маневры и акробатические элементы.

Для детей на фестивале будут работать аниматоры. Ребят вовлекут в увлекательные подвижные игры и викторины. Малыши смогут весело провести время на батутах и надувных городках, а также сфотографироваться с любимыми персонажами из мультфильмов и сказок.

Завершится фестиваль концертом с участием звезд российской эстрады. Вечером для гостей парка выступят Сосо Павлиашвили, Тимур Гарафутдинов (Timbigfamily), коллективы «Лови звук», «Шоколад» и «Ракита».

Шоу-бизнес в Telegram

29 августа 2025, 09:54
Фото: mos.ru/ пресс-служба префектуры ЮЗАО
mos.ru✓ Надежный источник

В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей

В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей
В палатах современного медучреждения предусмотрено размещение детей с родителями. Увидеть, как все устроено в современных детских стационарах, смогут москвичи во время экскурсии по новому комплексу детской больницы святого Владимира.

Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек

Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек
Москвичи получили возможность погрузиться в атмосферу города будущего, не выбираясь в центр. Площадки программы мэра Москвы «Мой район», на которых с 1 августа по 14 сентября проходит форум «Территория будущего.

Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале

Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале
Более 150 участников будут соревноваться в кольцевых гонках, слаломе и фристайле на воде. Пятый фестиваль водных видов спорта «Открытая вода» состоится 7 сентября на Гребном канале в Крылатском.

Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа

Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа
Прогулки по бульварам и паркам можно совместить с интересными занятиями. Календарное лето подходит к концу, но проект «Лето в Москве» не сбавляет оборотов.

"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний

"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний
Ребята узнают о кибербезопасности и взаимосвязи живой и неживой природы. Каникулы заканчиваются, но интересные познавательные мероприятия для школьников в Москве продолжаются.

Выбор читателей

28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 27/08СрдТест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 27/08СрдМузыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 27/08СрдУшел из жизни видный деятель российской политики 27/08СрдПочему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 27/08СрдВнезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда