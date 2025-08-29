Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО

Посетители увидят мастер-класс от именитых спортсменов, соревнования, выступление стантрайдеров и концерт.

Парк 70-летия Победы на юго-западе Москвы приглашает горожан на фестиваль «Пересменка из лета в осень: финальный раунд». Он состоится 30 августа в рамках проекта «Лето в Москве». В последнюю субботу августа с 15:00 до 21:00 здесь пройдут мастер-классы от чемпионов, соревнования, экстремальные выступления и концерт звезд российской эстрады. Вход свободный.

Гостей, увлекающихся боксом, ждет уникальная возможность пообщаться с легендарными спортсменами – абсолютным чемпионом мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Константином Цзю и чемпионом мира по версии WBA 2012–2018 и IBF 2016 Денисом Лебедевым. Спортсмены расскажут о своем пути в мире бокса, ответят на вопросы зрителей, а затем проведут практическое занятие, которое будет полезно любителям бокса любого уровня подготовки.

Спортивную программу фестиваля продолжат эстафеты и мастер-классы по единоборствам. Желающие проверят свою ловкость и командный дух в традиционном перетягивании каната, попробуют себя в состязаниях на скорость и выносливость. Самбисты под руководством чемпиона мира Александра Чеботаря проведут практические занятия, раскрыв основы эффективной техники. Воспитанники спортивных школ Юго-Западного административного округа сразятся в поединках боксерского турнира. Зрители также увидят выступления тхэквондистов и кикбоксеров.

Приемы рукопашного боя и другие элементы боевой подготовки покажут бойцы спецназа Министерства внутренних дел РФ. Любителей острых ощущений ждет выступление стантрайдеров. Для зрителей, которые разместятся в амфитеатре, спортсмены на мотоциклах и квадроциклах продемонстрируют захватывающие дух маневры и акробатические элементы.

Для детей на фестивале будут работать аниматоры. Ребят вовлекут в увлекательные подвижные игры и викторины. Малыши смогут весело провести время на батутах и надувных городках, а также сфотографироваться с любимыми персонажами из мультфильмов и сказок.

Завершится фестиваль концертом с участием звезд российской эстрады. Вечером для гостей парка выступят Сосо Павлиашвили, Тимур Гарафутдинов (Timbigfamily), коллективы «Лови звук», «Шоколад» и «Ракита».