Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий

Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты и выставки, поучаствовать в автопробеге и флешмобе, сняться в клипе и посмотреть кино.

В честь Дня Государственного флага России 22 и 23 августа на площадках проекта «Лето в Москве» и центральных улицах города, в музеях, парках, на ВДНХ и в офисах «Мои документы» пройдут многочисленные праздничные мероприятия. Выбрать событие по душе, возрасту и погоде можно будет в каждом районе города.

Так, в ночь на 22 августа состоится народный автопробег по Садовому кольцу. Участников ждут 21 августа в 20:30 на Большой Пироговской улице. Там можно будет получить стилизованные наклейки для украшения машин, флаги России и Москвы, нанести аквагрим в цветах триколора. Присоединиться к автопробегу могут все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на портале «Молодежь Москвы».

Днем в пятницу, 22 августа, на различных городских площадках: в Парке Горького и парке «Зарядье», на ВДНХ, Цветном бульваре, Болотной площади и пр. волонтеры будут раздавать прохожим ленты в цветах российского триколора.

В Музее Победы в этот день состоятся съемки народного клипа «Флаг моего государства» российского актера, автора-исполнителя песен Дениса Майданова. Они пройдут с 08:00 до 10:00 на площади Победителей. Принять участие смогут все желающие после предварительной регистрации. Сбор – у главного входа в музей с 07:50 до 08:00. Завершится мероприятие флешмобом.

Одним из главных событий 22 августа станет патриотический фестиваль «Сердцем к людям». Его организуют в рамках проекта «Лето в Москве» и посвятят тем, кто защищал родную землю и в наши дни сохраняет ее для будущих поколений. Запланировано более 20 мероприятий, в том числе встречи с героями, исторические викторины, концертная программа и сбор гуманитарной помощи. Присоединиться можно в парке «Фестивальный» по адресу: улица Сущевский Вал, дом 56 с 17:00 до 20:00. Вход свободный.

В Музее космонавтики 22 августа можно будет послушать лекцию «Символ России в космосе и на Земле». Она начнется в 12:00. Посетителям расскажут о крупных космических миссиях, во время которых поднимался российский флаг. В Государственном музее обороны Москвы проведут экскурсии по временной выставке «Знамя Победы». На ней собраны живописные полотна, посвященные обороне столицы.