Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий

В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 21 августа

13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим 03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни 00:34Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно 22:26"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки 21:04Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос 20:147 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день 19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху 18:08Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:58Ушла из жизни выдающийся режиссер-документалист: мир кино понес невосполнимую потерю 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 16:01Не стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 15:08Ушел из жизни создатель культовых теленовелл: страна прощается с мастером телевидения 14:38Фильмы, которые заставят мозг работать на полную: 7 кинолент для любителей загадок 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 14:09Мир прощается с легендой Болливуда: ушла из жизни легендарная личность 13:34Не стало выдающейся актрисы – еще одна невосполнимая утрата для кинематографа 11:475 триллеров, от которых мурашки по коже 11:04Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина 10:33Ушел из жизни знаменитый актер – тысячи зрителей по всему миру оплакивают жемчужину кино 10:27Омар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 09:23Ушла легенда футбола: мир скорбит по звезде 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 08:17Футбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил 03:42Что нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 03:24Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья 00:16Ушел из жизни знаковый российский хоккеист – тысячи людей по всей стране оплакивают кумира 21:46"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 20:49Привычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 19:29"Что-то пошло не так": ушла из жизни звезда "Бандитского Петербурга" и "Литейного"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий

Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий
96

Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты и выставки, поучаствовать в автопробеге и флешмобе, сняться в клипе и посмотреть кино.

В честь Дня Государственного флага России 22 и 23 августа на площадках проекта «Лето в Москве» и центральных улицах города, в музеях, парках, на ВДНХ и в офисах «Мои документы» пройдут многочисленные праздничные мероприятия. Выбрать событие по душе, возрасту и погоде можно будет в каждом районе города.

Так, в ночь на 22 августа состоится народный автопробег по Садовому кольцу. Участников ждут 21 августа в 20:30 на Большой Пироговской улице. Там можно будет получить стилизованные наклейки для украшения машин, флаги России и Москвы, нанести аквагрим в цветах триколора. Присоединиться к автопробегу могут все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на портале «Молодежь Москвы».

Днем в пятницу, 22 августа, на различных городских площадках: в Парке Горького и парке «Зарядье», на ВДНХ, Цветном бульваре, Болотной площади и пр. волонтеры будут раздавать прохожим ленты в цветах российского триколора.

В Музее Победы в этот день состоятся съемки народного клипа «Флаг моего государства» российского актера, автора-исполнителя песен Дениса Майданова. Они пройдут с 08:00 до 10:00 на площади Победителей. Принять участие смогут все желающие после предварительной регистрации. Сбор – у главного входа в музей с 07:50 до 08:00. Завершится мероприятие флешмобом.

Одним из главных событий 22 августа станет патриотический фестиваль «Сердцем к людям». Его организуют в рамках проекта «Лето в Москве» и посвятят тем, кто защищал родную землю и в наши дни сохраняет ее для будущих поколений. Запланировано более 20 мероприятий, в том числе встречи с героями, исторические викторины, концертная программа и сбор гуманитарной помощи. Присоединиться можно в парке «Фестивальный» по адресу: улица Сущевский Вал, дом 56 с 17:00 до 20:00. Вход свободный.

В Музее космонавтики 22 августа можно будет послушать лекцию «Символ России в космосе и на Земле». Она начнется в 12:00. Посетителям расскажут о крупных космических миссиях, во время которых поднимался российский флаг. В Государственном музее обороны Москвы проведут экскурсии по временной выставке «Знамя Победы». На ней собраны живописные полотна, посвященные обороне столицы.

Шоу-бизнес в Telegram

21 августа 2025, 12:36
Фото: mos.ru/ пресс-служба Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном

В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном
Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит подготовить к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе жилые дома и социальные учреждения. До конца лета осталось менее двух недель, а это значит, что пора готовиться к осеннему похолоданию.

Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО

Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО
Жители района отправляют военнослужащим подарки, в том числе сделанные своими руками. Столичные некоммерческие организации (НКО) объединяют горожан, желающих оказать посильную помощь участникам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий.

Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре

Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре
Чтение вслух, театрализованные представления, презентации книжных новинок и другие мероприятия доступны всем желающим. В эти дни Сретенский бульвар благодаря проекту «Лето в Москве» стал настоящей литературно-музыкальной гостиной.

В новые школы столицы можно сходить на экскурсию

В новые школы столицы можно сходить на экскурсию
Увидеть, как выглядят внутри современные образовательные пространства, москвичи смогут в последнюю неделю августа. 1 сентября столичные школы вновь распахнут свои двери для учеников.

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей
Желающие могут зарегистрироваться для участия в мероприятии. Настоящий туристический слет для многодетных семей пройдет в Измайловском парке 24 августа.

Выбор читателей

19/08ВтрПошла за черникой и не вернулась: погибла заслуженная артистка РСФСР 20/08СрдЧто нельзя делать 20 августа, в день Марины-Пимены, чтобы не принести в дом несчастье 19/08Втр"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе 19/08ВтрПривычка, которая медленно "убивает" коробку-автомат: 90% водителей делают эту ошибку на светофоре 20/08СрдОмар Хайям дал совет на случай, если жизнь зашла в тупик – повторяйте эту мудрость перед сном 20/08СрдФутбольный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни игрок в самом расцвете сил