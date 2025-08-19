Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки

Сооружения установили в рамках программы комплексного благоустройства.

Юные жители района Ивановское в Восточном административном округе Москвы получили возможность не только играть и общаться на новой детской площадке, но и совершать путешествие в подводный мир, а также заниматься физкультурой на открытом воздухе, тренируя силу, ловкость и выносливость в игровой форме.

Новые детские площадки в ВАО установили специалисты комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Верхнего и Нижнего Ивановских прудов. Тематика площадки возле дома 11, корпуса 1 на Саянской улице связана с морем и его обитателями. Центральным элементом стал игровой комплекс в виде корабля, приглашающего всех на борт, чтобы совершить увлекательное путешествие по морским просторам. Рядом причудливая лазилка, напоминающая огромного кита.

Здесь юные горожане могут забираться по канатам, проходить веревочную полосу препятствий, кататься на разнообразных качелях и весело съезжать с горки. Покрытие площадки выполнено в оттенках морской волны. Для игр и спортивных занятий рядом предусмотрены универсальная спортивная площадка, уличные тренажеры, скейт-парк и даже батут, а для отдыха установлены удобные лавочки.

Еще один масштабный спортивно-игровой модуль установили напротив дома 100, корпуса 4 по шоссе Энтузиастов. Здесь акцент сделали на многофункциональности: площадку оборудовали уютными гамаками и качелями-гнездами, канатными балансирами для тренировки ловкости и равновесия, сетями для лазанья и горкой. Особенность данного модуля – боковая стенка с зацепами для скалолазания, настоящий мини-скалодром под открытым небом. По соседству находится комплекс-лабиринт с элементами для балансирования и рукоходами, где можно проверить свою силу и выносливость. Чтобы отдохнуть после игр, на территории установили большие садовые качели.

Эти две площадки в ВАО, каждая со своей уникальной концепцией и набором возможностей, уже стали притягательными местами для прогулок семей с детьми.

Ранее сообщалось, что в рамках комплексной программы благоустройства на востоке столицы в 2025 году приведут в порядок 85 улиц, в числе которых Красноярская, Егерская, Колодезная и Охотничья. Проекты предусматривают обязательное дополнительное озеленение.