Понедельник 18 августа

Понедельник 18 августа

10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи
09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек
09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения
09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение
Новый облик Нового Арбата определят москвичи

Новый облик Нового Арбата определят москвичи
62

Активные граждане решают, что появится на месте дома-книжки.

Многие десятилетия – с 1960х годов – главным акцентом Нового Арбата был комплекс Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с возвышающимся домом-книжкой. Но теперь техническое состояние постройки требует масштабных работ по его обновлению. Профессиональная команда российских и международных архитекторов, проектировщиков и урбанистов предложила несколько вариантов нового комплекса, который появится на месте СЭВ. Учитывая, что само здание не является предметом охраны и не включено в перечень объектов, подлежащих государственной охране, были разработаны проекты, как подразумевающие его демонтаж, так и его сохранение. Увидеть проектные решения, прочитать описание концепции и выбрать наиболее понравившуюся модель будущего здания могут москвичи на платформе «Активный гражданин».

Горожанам предлагается оценить три концепции обновления комплекса СЭВ, которые предусматривают как сохранение привычного облика дома-книжки, так и его переосмысление. Все проекты подразумевают создание нового кластера с опорой на исторические традиции и с учетом новых решений в градостроительстве и развитии территорий, расположенных рядом. Новый архитектурный комплекс свяжет Новый Арбат, деловой центр «Москва-Сити» и соседние жилые кварталы в цельную городскую панораму.

Первая концепция основана на синтезе истории и современности. В этом варианте архитектурная доминанта Нового Арбата получит интересную форму, напоминающую огромный свиток. Комплекс с новыми функциональными пространствами интегрируется в динамичную жизнь мегаполиса.

Особенность второй концепции – три высотных корпуса, в архитектуре которых сохраняются линии и формы, напоминающие историческое здание. Такое переосмысление привычной формы, с одной стороны, отражает преемственность традиций и культуры, а с другой – символизирует перерождение.

Главная идея третьей концепции – обновление исторического здания по самым современным технологиям и его сохранение в качестве композиционного центра района. При этом рядом возведут еще один дом-книжку, который будет выше и монументальнее. Историческая постройка останется частью административного центра с деловыми, досуговыми зонами и культурно-образовательными площадками.

Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно со столичным Комплексом градостроительной политики и строительства.

18 августа 2025, 10:09
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек
На подмостках фестиваля выступают как российские, так и зарубежные труппы. С 1 июня, когда в рамках проекта «Лето в Москве» стартовал Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», его представления посетили более миллиона человек.

В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения

В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения
Объекты некрополя сочетают в себе материальную, духовную и культурную составляющие. Москва бережно относится к историческому наследию, сохраняя для потомков память о прошлом, в том числе о людях, которые внесли большой вклад в развитие нашей столицы и страны в целом.

Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"

Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"
Голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Новая набережная в районе Нагатинский Затон получила название «Царская».

На Тверской улице в выходной ограничат движение

На Тверской улице в выходной ограничат движение
В центре города проведут плановую замену асфальта. В ближайшие выходные, с 15 по 18 августа, не будет движения автомобилей на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улице.

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце
Основным событием фестиваля станет парад экологичной техники. В следующую субботу, 23 августа 2025 года, в столице пройдет уникальное событие – первый Московский транспортный электрофестиваль.

