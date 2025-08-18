Новый облик Нового Арбата определят москвичи

Активные граждане решают, что появится на месте дома-книжки.

Многие десятилетия – с 1960х годов – главным акцентом Нового Арбата был комплекс Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с возвышающимся домом-книжкой. Но теперь техническое состояние постройки требует масштабных работ по его обновлению. Профессиональная команда российских и международных архитекторов, проектировщиков и урбанистов предложила несколько вариантов нового комплекса, который появится на месте СЭВ. Учитывая, что само здание не является предметом охраны и не включено в перечень объектов, подлежащих государственной охране, были разработаны проекты, как подразумевающие его демонтаж, так и его сохранение. Увидеть проектные решения, прочитать описание концепции и выбрать наиболее понравившуюся модель будущего здания могут москвичи на платформе «Активный гражданин».

Горожанам предлагается оценить три концепции обновления комплекса СЭВ, которые предусматривают как сохранение привычного облика дома-книжки, так и его переосмысление. Все проекты подразумевают создание нового кластера с опорой на исторические традиции и с учетом новых решений в градостроительстве и развитии территорий, расположенных рядом. Новый архитектурный комплекс свяжет Новый Арбат, деловой центр «Москва-Сити» и соседние жилые кварталы в цельную городскую панораму.

Первая концепция основана на синтезе истории и современности. В этом варианте архитектурная доминанта Нового Арбата получит интересную форму, напоминающую огромный свиток. Комплекс с новыми функциональными пространствами интегрируется в динамичную жизнь мегаполиса.

Особенность второй концепции – три высотных корпуса, в архитектуре которых сохраняются линии и формы, напоминающие историческое здание. Такое переосмысление привычной формы, с одной стороны, отражает преемственность традиций и культуры, а с другой – символизирует перерождение.

Главная идея третьей концепции – обновление исторического здания по самым современным технологиям и его сохранение в качестве композиционного центра района. При этом рядом возведут еще один дом-книжку, который будет выше и монументальнее. Историческая постройка останется частью административного центра с деловыми, досуговыми зонами и культурно-образовательными площадками.

Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно со столичным Комплексом градостроительной политики и строительства.