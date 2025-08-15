Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"

Голосование проходило на платформе "Активный гражданин".

Новая набережная в районе Нагатинский Затон получила название «Царская». Такое решение принято по итогам голосования, проходившем в проекте «Активный гражданин».

Живописный променад появился на берегу Москвы-реки в рамках первого этапа работ по реабилитации и благоустройству музея-заповедника «Коломенское». Почти треть проголосовавших (30% голосов) выбрали название «Царская набережная», отдавая таким образом дань уважения богатому историческому наследию этих мест. Ведь уже к XVI веку в Коломенском сформировалась великокняжеская усадьба, которая в XVII веке превратилась в парадную загородную резиденцию с выдающимся деревянным дворцом, построенным по указу царя Алексея Михайловича.

Вариант «Набережная Вознесения» поддержали 17% участников. Это название напоминает о том, что на территории музея-заповедника находится уникальный памятник архитектуры – церковь Вознесения Господня. Варианты «Романовская набережная» и «Родниковая набережная» набрали по 16% голосов, «Петровская набережная» понравилась 13% проголосовавших, еще восемь процентов «активных граждан» предпочли доверить решение данного вопроса специалистам. В общей сложности в опросе приняли участие более 153 тысяч горожан.

Новая пешеходная набережная в музее-заповеднике «Коломенское» – это уникальный променад длиной 3,5 км. Его особенностью стал деревянный настил, проложенный прямо над водной гладью, откуда открываются живописные виды. Белые монохромные павильоны с витражным остеклением, украшенные изображениями знаковых архитектурных памятников заповедника, максимально нейтрально вписываются в среду, насыщенную объектами культурного наследия.

Самым популярным местом для семей с детьми стал интерактивный павильон «Московские каникулы», где юные посетители могут познакомиться с современными технологиями в специальной VR-зоне. Гастрономическую часть представляют разнообразные форматы – от бара со смотровой площадкой до ресторана с летней террасой. Амфитеатр, рассчитанный на 850 зрителей, создан для проведения культурных мероприятий. Для поклонников активного образа жизни в южной части набережной создан многофункциональный спортивный кластер. 12 площадок для пляжного волейбола и детская игровая зона с элементами геопластики привлекают посетителей всех возрастов. А зимой на набережной можно будет заливать один из самых протяженных катков.