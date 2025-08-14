Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается

Пассажиры и прохожие смогут отдыхать на лавочках возле станции и пользоваться новыми пешеходными маршрутами.

Работы по благоустройству территории возле будущей станции «Вавиловская» Троицкой линии метро ведутся параллельно с возведением самой станции и уже вышли на завершающий этап. Окончательно пространство у новой станции «Вавиловская» закончат приводить в порядок вскоре после открытия станции, которое запланировано на 2025 год.

Работы вокруг строящейся станции «Вавиловская» охватывают площадь более 57 тысяч квадратных метров. Они выполняются поэтапно. Как сообщили в Департаменте градостроительной политики, сейчас рядом с «Вавиловской» реконструировано свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова. Общая площадь нового дорожного покрытия превышает 47,3 тысячи квадратных метров.

В рамках данного проекта благоустройства специалисты проложили почти 500 метров ливневой канализации, подготовили территорию для укладки газона, создали новые пешеходные маршруты и установили три светофора. В общей сложности на приближенной к станции метро территории будет смонтировано 125 опор уличного освещения. Кроме того, для удобства пассажиров там разместят почти 250 скамеек для отдыха и 30 велопарковок. Кроме того, возле метро уже установили три современных остановочных павильона, которыми смогут воспользоваться пассажиры при необходимости сделать пересадку на наземный городской транспорт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл первое в ТиНАО электродепо «Столбово», которое будет обслуживать строящуюся Троицкую линию метро. Оно находится в районе Коммунарка между Ивановским прудом и улицей Василия Ощепкова с южной стороны автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Это первое электродепо, построенное в ТиНАО. По словам мэра, открытие «Столбова» очень важно и своевременно, поскольку уже в сентябре планируется запустить новый участок Троицкой линии. Благодаря вводу депо период ожидания поездов на линии станет еще короче. Напомним, что на новом участке Троицкой линии от станции «Новаторская» до «ЗИЛа» длиной 9,7 километра будет четыре станции – «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».