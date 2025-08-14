Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

Четверг 14 августа

15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда "Арсенала" ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником
Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается

Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается
70

Пассажиры и прохожие смогут отдыхать на лавочках возле станции и пользоваться новыми пешеходными маршрутами.

Работы по благоустройству территории возле будущей станции «Вавиловская» Троицкой линии метро ведутся параллельно с возведением самой станции и уже вышли на завершающий этап. Окончательно пространство у новой станции «Вавиловская» закончат приводить в порядок вскоре после открытия станции, которое запланировано на 2025 год.

Работы вокруг строящейся станции «Вавиловская» охватывают площадь более 57 тысяч квадратных метров. Они выполняются поэтапно. Как сообщили в Департаменте градостроительной политики, сейчас рядом с «Вавиловской» реконструировано свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова. Общая площадь нового дорожного покрытия превышает 47,3 тысячи квадратных метров.

В рамках данного проекта благоустройства специалисты проложили почти 500 метров ливневой канализации, подготовили территорию для укладки газона, создали новые пешеходные маршруты и установили три светофора. В общей сложности на приближенной к станции метро территории будет смонтировано 125 опор уличного освещения. Кроме того, для удобства пассажиров там разместят почти 250 скамеек для отдыха и 30 велопарковок. Кроме того, возле метро уже установили три современных остановочных павильона, которыми смогут воспользоваться пассажиры при необходимости сделать пересадку на наземный городской транспорт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл первое в ТиНАО электродепо «Столбово», которое будет обслуживать строящуюся Троицкую линию метро. Оно находится в районе Коммунарка между Ивановским прудом и улицей Василия Ощепкова с южной стороны автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Это первое электродепо, построенное в ТиНАО. По словам мэра, открытие «Столбова» очень важно и своевременно, поскольку уже в сентябре планируется запустить новый участок Троицкой линии. Благодаря вводу депо период ожидания поездов на линии станет еще короче. Напомним, что на новом участке Троицкой линии от станции «Новаторская» до «ЗИЛа» длиной 9,7 километра будет четыре станции – «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

14 августа 2025, 15:47
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа

Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа
В программе – мероприятия как для детей, так и для взрослых. Провести выходные интересно, активно и с пользой приглашают москвичей и туристов парки, подведомственные столичному Департаменту культуры.

Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар

Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар
В открывшемся после ремонта дворце ежедневно регистрируется создание 25 семей. Таганский дворец бракосочетания в Москве открылся после ремонта в начале июня 2025 года и уже принял более тысячи пар молодоженов.

В Москве начала работу "Школа кинолога"

В Москве начала работу "Школа кинолога"
На занятия приглашают взрослых и юных москвичей, имеющих собаку или мечтающих завести четвероногого друга. В Москве открылась «Школа кинолога».

Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора

Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора
После ремонта в здании откроется детский сад. В районе Щукино на северо-западе Москвы приведут в порядок историческое здание, расположенное по адресу: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 6.

Объектов культуры в Москве стало больше

Объектов культуры в Москве стало больше
Памятники и культурные площадки в столице возвели за счет городского бюджета. За последние пять лет в Москве появилось три новых памятника и 13 объектов культуры, в числе которых театры, музеи, выставочные пространства.

