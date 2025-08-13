Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 13 августа

Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора

Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора
97

После ремонта в здании откроется детский сад.

В районе Щукино на северо-западе Москвы приведут в порядок историческое здание, расположенное по адресу: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 6. Построенное в 1930-е годы помещение предназначалось для детей дошкольного возраста. После ремонта, который будет проведен силами инвестора, здесь снова начнет работать детский садик.

Двухэтажное здание детского сада, возведенное по авторскому проекту в первой трети XX века, в 2016 году было признано выявленным объектом культурного наследия регионального значения. Объект выделяется из перечня аналогичных построек благодаря четырем скульптурам слонов и бассейну, расположенным на его территории.

Некоторое время назад город выставил здание на торги и по итогам открытого аукциона заключил с инвестором договор купли-продажи. По условиям приватизации, здесь возможна работа образовательного учреждения, но сначала новый владелец должен провести реставрацию объекта, приспособив его для современного использования, но при этом сохранить исторический облик и аутентичные детали.

Как стало известно, инвестор планирует открыть в приобретенном здании площадью более 1,7 тысячи квадратных метров образовательную организацию. Сейчас объект готовят к реставрации. Эксперты разрабатывают проектно-сметную документацию, которую затем согласуют со столичным Департаментом культурного наследия. Только после этого предприниматель сможет приступить к ремонтно-восстановительным и строительным работам.

Согласно законодательству об объектах культурного наследия, собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны поддерживать их исторический облик в надлежащем состоянии. Любые работы в таких зданиях проводятся по согласованному проекту, с разрешения и под контролем специалистов Департамента культурного наследия города Москвы. За нарушение законодательства в области охраны объектов культурного наследия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что на городских торгах определили инвестора, который восстановит помещение площадью 156 квадратных метров в историческом здании на юге столицы, в Даниловском районе. Нежилое помещение находится в подвале пятиэтажного многоквартирного дома 1930 года постройки по адресу: Хавская улица, дом 18. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

13 августа 2025, 10:59
Фото И.Захарова. Mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В Москве начала работу "Школа кинолога"

В Москве начала работу "Школа кинолога"
На занятия приглашают взрослых и юных москвичей, имеющих собаку или мечтающих завести четвероногого друга. В Москве открылась «Школа кинолога».

Объектов культуры в Москве стало больше

Объектов культуры в Москве стало больше
Памятники и культурные площадки в столице возвели за счет городского бюджета. За последние пять лет в Москве появилось три новых памятника и 13 объектов культуры, в числе которых театры, музеи, выставочные пространства.

Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа

Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа
Фестиваль позволит приобщиться к древней культуре Индии и узнать много интересного о ее традициях. С 14 по 17 августа в Москве состоится фестиваль «День Индии».

Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану

Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану
Исторический ландшафт вокруг старинного особняка признан культурной ценностью. Дендрологический сад Р.

В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами

В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами
Исторически для столицы такие дворы не характерны, но все же они здесь встречаются. Дома с дворами-колодцами принято считать градостроительной изюминкой Санкт-Петербурга.

