Среда 13 августа

Объектов культуры в Москве стало больше

Объектов культуры в Москве стало больше
64

Памятники и культурные площадки в столице возвели за счет городского бюджета.

За последние пять лет в Москве появилось три новых памятника и 13 объектов культуры, в числе которых театры, музеи, выставочные пространства. Их возвели под кураторством столичного Комплекса градостроительной политики и строительства за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Так, с 2021 по 2025 г.г. новые культурные объекты были построены в Центральном, Южном, Юго-Западном, Северо-Восточном административных округах, а также в ТиНАО. Среди них – культурно-досуговые центры, которые обеспечивают доступ к качественным услугам и становятся площадками для выставок, мастер-классов и других мероприятий, поддерживая местные таланты, музеи, памятники и театры.

В частности, в марте текущего года в районе Южное Медведково (СВАО) открыли культурно-досуговый центр «Полярный». В здание площадью около девяти тысяч квадратных метров оборудовали репетиционный и камерный залы с гримерными, фотостудию и студию звукозаписи, зоны для настольных игр и творчества с выставочным сектором. Здесь есть трансформируемый медиазал, в котором можно проводить кинопоказы, цифровая арена, театрально-хореографическая студия, аудитория инжиниринга и моделирования, а также комнаты отдыха.

В 2022 году в Пресненском районе на территории Московского зоопарка открыли обновленный павильон «Ластоногие». Площадь объекта после перестройки увеличилась более чем в три раза – с 1,8 тысячи до шести тысяч квадратных метров. Здесь оборудовали бассейны глубиной от 3,5 до 7,8 метра с водопадами и островками для отдыха животных. Резервуары наполнены соленой водой, которая проходит ежедневную очистку. Берега оборудованы системой подогрева, чтобы зимой не образовывалась наледь, а искусственные волны помогают воссоздавать естественные условия обитания морских львов и котиков. Смотровая зона находится на одном уровне с водой. Окна по периметру вольеров имеют автоматическую систему обогрева для лучшего обзора в холодное время года.

Еще за минувшие пять лет в столице открыли новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова», реконструировали пешеходный мост и создали вход в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная». В 2024 году провели реконструкцию инженерных сетей Театра Олега Табакова в Мещанском районе, построили культурный центр в районе Вороново и установили памятники видным деятелям отечественной истории – народному артисту СССР Михаилу Ульянову в районе Замоскворечье и руководителю уголовного сыска Российской империи Аркадию Кошко в Тверском районе.

В настоящее время продолжается строительство еще четырех объектов культуры в Северном, Юго-Восточном, Новомосковском и Троицком административных округах.

13 августа 2025, 10:30
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Фестиваль позволит приобщиться к древней культуре Индии и узнать много интересного о ее традициях. С 14 по 17 августа в Москве состоится фестиваль «День Индии».

Исторический ландшафт вокруг старинного особняка признан культурной ценностью. Дендрологический сад Р.

Исторически для столицы такие дворы не характерны, но все же они здесь встречаются. Дома с дворами-колодцами принято считать градостроительной изюминкой Санкт-Петербурга.

В столичных парках созданы все условия для разнообразного досуга. Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира.

Интерактивная экспозиция напомнит о ключевых периодах старейшего столичного вокзала и покажет, каким он станет после модернизации. На выставке «Та самая Москва» представлена экспозиция, посвященная Ленинградскому вокзалу.

