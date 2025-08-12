Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа

Фестиваль позволит приобщиться к древней культуре Индии и узнать много интересного о ее традициях.

С 14 по 17 августа в Москве состоится фестиваль «День Индии». Мероприятие, ставшее уже традиционным, пройдет в российской столице уже в десятый раз. В этом году его ведущими темами станут индийское наследие в сердце России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для горожан и туристов будут работать более 25 тематических зон, организованных в ландшафтном парке «Остров мечты». Все мероприятия бесплатные. Для гостей, прошедших регистрацию на сайте фестиваля, предусмотрены подарки.

В течение четырех дней на тематических площадках будут проходить семинары по йоге и аюрведе, занятия по медитации, кулинарные мастер-классы, на которых научат готовить традиционные индийские блюда. Все четыре дня будет работать зона с красками холи. В свадебной зоне желающие смогут окунуться в атмосферу повторного бракосочетания, проведенного в аутентичном индийском стиле, и повторить свадебные обеты в необычной атмосфере. В рамках открытия зоны Маха Кумбха Мела в Москве гости узнают об истории и ритуалах одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в реке Ганг.

Любителя индийской музыки и танцев представят танцевальные и вокальные номера в исполнении как российских участников, так и артистов из Индии. Дети и взрослые смогут приобщиться к древней игре в шахматы и даже попробовать свои силы на шахматном чемпионате. Кроме того, на площадках фестиваля ежедневно будут проходить кинопоказы шедевров и новинок Болливуда.

В субботу, 16 августа, запланирован праздник Джанмаштами – ежегодный индуистский праздник в честь дня рождения Кришны – восьмого воплощения Вишну. Завершит праздничную программу воскресный фестиваль колесницы Ратха-ятра, традиции которого насчитывают уже более пяти тысяч лет.

Обязательной частью Дней Индии в Москве является гастрономия и ярмарка индийских товаров, в том числе ручной работы. Участники предложат посетителям специи, украшения, ткани и косметику. В ресторанных зонах можно будет попробовать национальные блюда. Специальная позиция в меню – спелое манго из Индии.

Фестиваль станет частью проекта «Лето в Москве» – главного события сезона, объединяющего самые яркие мероприятия столицы.