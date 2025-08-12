В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 12 августа

09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами

В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами
77

Исторически для столицы такие дворы не характерны, но все же они здесь встречаются.

Дома с дворами-колодцами принято считать градостроительной изюминкой Санкт-Петербурга. Однако и в Москве, которая застраивалась по радиально-кольцевой планировке без закольцованных зданий с узким пространством внутри, такие исторические здания встречаются. Часть из них недавно привели в порядок в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда.

Так, в прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили фасад доходного дома Елизаветы Абамелек-Лазаревой в Армянском переулке (дом 7). Пятиэтажное здание в стиле неоклассицизма построили в 1900 году по проекту архитектора Александра Иванова. Главный фасад симметричен и выделен эркерами с арочными окнами, ионическими пилястрами, лучковыми фронтонами, замковыми камнями, лепным декором, наличниками и филенками. Внутри расположен двор, в который можно попасть через арку, находящуюся в центре дома. Для сохранения первозданной красоты строения специалисты разработали и реализовали уникальный проект проведения работ.

В 2022 году в Москве привели в порядок пятиэтажное многоквартирное жилое здание в Гагаринском переулке (дом 23, строение 1). Дом возвели в 1910 году по проекту архитектора Дмитрия Челищева в неоклассическом стиле. Он имеет п-образную форму и центральную проездную арку, украшенную картушем. Симметричный главный фасад выделен входными группами с полуциркульными окнами, двумя полукруглыми эркерами с полуколоннами, рустом и аттиком. Специалисты расчистили фасад, обработали антигрибковым составом наружные стены и отремонтировали штукатурный слой. Особое внимание уделили восстановительному ремонту декоративных элементов. Чтобы максимально приблизить цвет стен к историческому, для покраски выбрали оттенки «светло-серая слюда» и «бежевый чеснок».

В доходном доме Петра Такке в Лялином переулке (дом 8, строение 2) капитальный ремонт также прошел в 2022 году. Шестиэтажный жилой дом, построенный в 1910 году по проекту Сергея Воскресенского в стиле функционального неоклассицизма, представляет собой типичный образец доходного строительства того времени. Здание имеет сложную форму, к торцевым фасадам примыкают соседние дома. На уровне третьего и пятого этажей расположены эркеры, декорированные филенками. Вход выделен пилястровым порталом. Окна первого этажа акцентированы перемычками с замковыми камнями. Центральную ось парадного фасада венчает аттик. Современные материалы и технологии помогли максимально сохранить исторический облик дома.

Шоу-бизнес в Telegram

12 августа 2025, 09:35
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе

Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе
В столичных парках созданы все условия для разнообразного досуга. Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира.

Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"

Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"
Интерактивная экспозиция напомнит о ключевых периодах старейшего столичного вокзала и покажет, каким он станет после модернизации. На выставке «Та самая Москва» представлена экспозиция, посвященная Ленинградскому вокзалу.

Заводу "Электросила" вернут исторический облик

Заводу "Электросила" вернут исторический облик
Реставрацию северного фасада планируют завершить к концу 2025 года. На заводе «Электросила» начались реставрационные работы.

Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные

Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные
Разнообразная программа составлена с учетом разных интересов и возраста горожан. В летние дни так приятно проводить досуг с семьей или друзьями на свежем воздухе.

В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу

В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу
Современный спортивный кластер органично впишется в исконную планировку территории. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок часть территории усадьбы Виноградово в заказнике «Долгие пруды», расположенном на северо-востоке столицы.

Выбор читателей

10/08ВскНе стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 10/08ВскУшел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 11/08ПндГолод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 11/08ПндОмар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11/08ПндНевосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 11/08ПндНе стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой