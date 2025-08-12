В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами

Исторически для столицы такие дворы не характерны, но все же они здесь встречаются.

Дома с дворами-колодцами принято считать градостроительной изюминкой Санкт-Петербурга. Однако и в Москве, которая застраивалась по радиально-кольцевой планировке без закольцованных зданий с узким пространством внутри, такие исторические здания встречаются. Часть из них недавно привели в порядок в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда.

Так, в прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили фасад доходного дома Елизаветы Абамелек-Лазаревой в Армянском переулке (дом 7). Пятиэтажное здание в стиле неоклассицизма построили в 1900 году по проекту архитектора Александра Иванова. Главный фасад симметричен и выделен эркерами с арочными окнами, ионическими пилястрами, лучковыми фронтонами, замковыми камнями, лепным декором, наличниками и филенками. Внутри расположен двор, в который можно попасть через арку, находящуюся в центре дома. Для сохранения первозданной красоты строения специалисты разработали и реализовали уникальный проект проведения работ.

В 2022 году в Москве привели в порядок пятиэтажное многоквартирное жилое здание в Гагаринском переулке (дом 23, строение 1). Дом возвели в 1910 году по проекту архитектора Дмитрия Челищева в неоклассическом стиле. Он имеет п-образную форму и центральную проездную арку, украшенную картушем. Симметричный главный фасад выделен входными группами с полуциркульными окнами, двумя полукруглыми эркерами с полуколоннами, рустом и аттиком. Специалисты расчистили фасад, обработали антигрибковым составом наружные стены и отремонтировали штукатурный слой. Особое внимание уделили восстановительному ремонту декоративных элементов. Чтобы максимально приблизить цвет стен к историческому, для покраски выбрали оттенки «светло-серая слюда» и «бежевый чеснок».

В доходном доме Петра Такке в Лялином переулке (дом 8, строение 2) капитальный ремонт также прошел в 2022 году. Шестиэтажный жилой дом, построенный в 1910 году по проекту Сергея Воскресенского в стиле функционального неоклассицизма, представляет собой типичный образец доходного строительства того времени. Здание имеет сложную форму, к торцевым фасадам примыкают соседние дома. На уровне третьего и пятого этажей расположены эркеры, декорированные филенками. Вход выделен пилястровым порталом. Окна первого этажа акцентированы перемычками с замковыми камнями. Центральную ось парадного фасада венчает аттик. Современные материалы и технологии помогли максимально сохранить исторический облик дома.