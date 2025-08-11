Заводу "Электросила" вернут исторический облик

Реставрацию северного фасада планируют завершить к концу 2025 года.

На заводе «Электросила» начались реставрационные работы. Сначала в порядок приведут фасады с северной стороны, а в 2026 году приступят к западным фасадам.

Московский завод «Электросила» находится по адресу: улица Ленинская Слобода, дом 26. Данный памятник архитектуры является объектом культурного наследия регионального значения. Изначально здание было корпусом механических мастерских, оно формировалось с конца XIX века и до начала XXI века. В здании сохранились крыши второй половины 1920-х годов, обильно украшенные кирпичным декором фасады конца XIX – начала XX века. Кроме того, в интерьерах остались оригинальные шедовые фонари.

В ходе реставрационных работ специалисты уделят особое внимание кирпичной кладке: выполнят локальную вычинку и докомпоновку кирпича, а также воссоздадут утраченные декоративные элементы по сохранившимся фрагментам. Сейчас реставраторы приводят в порядок северный фасад: расчищают поверхности, швы и обрабатывают их специальными растворами, восстанавливают арочные оконные проемы. Эти работы планируется завершить в 2025 году. В следующем году специалисты займутся западным фасадом.

Завод «Электросила» знаменит тем, что 7 ноября 1921 года Владимир Ленин выступил здесь на торжественном собрании рабочих, посвященном четвертой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. К настоящему времени сохранилась гранитная мемориальная доска с бронзовым профильным рельефом и текстом: «Владимир Ильич Ленин 7 ноября 1921 года выступал на торжественном собрании рабочих завода «Динамо» имени С.М. Кирова». Ее в 1954 году изготовил скульптор Иван Жаренков.

Центральное электрическое общество в Москве было основано в 1897 году. В 1913 году оно было куплено Русским электрическим акционерным обществом «Динамо» и получило его название. В 1935 году предприятие преобразовалось в Московский электромашиностроительный завод имени С.М. Кирова. Изготовленное здесь оборудование использовалось для оснащения первых отечественных троллейбусов и электровозов серии ВЛ, а также первой очереди Московского метрополитена.