В Москве отремонтировали почти 300 домов с пилястрами по индивидуальным проектам

Многие здания уже отпраздновали вековой юбилей.

Среди построек, возведенных в столице в первой половине ХХ века, довольно многие украшены пилястрами – плоским вертикальным выступом, нередко имеющим базу в основании и капитель наверху. За прошедшие 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок около 300 таких жилых домов с пилястрами. В большинстве случаев ремонт проводился по индивидуальным проектам, поскольку важно сохранить исторический облик зданий с архитектурными элементами.

Так, в 2024 году капремонт сделали по адресу: Можайское шоссе, дом 3/1. Это пятиэтажное здание было возведено в 1958 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Уличные фасады украшают наличники, пилястры, пояса и барельефы. По периметру установлен венчающий карниз с дентикулами. Рабочие отремонтировали архитектурные элементы, в том числе пилястры, обновили балконы, входные группы и заменили водосточные трубы. Особое внимание уделили ремонту цоколя: сняли старую штукатурку, нанесли антигрибковую защиту, заново оштукатурили поверхности, применив армирующую сетку, и покрасили.

В 2024 году также прошли работы по обновлению четырехэтажного дома 9 (корпус 1) на улице Академика Павлова. Он был построен в 1957 году по индивидуальному проекту. Главный фасад имеет сложную пластику: выступающие трехгранные эркеры, руст, наличники и пилястры. Нижний и верхние этажи отделены друг от друга межэтажным поясом. Специалисты фонда капитального ремонта для этого объекта подготовили индивидуальный проект, в котором учли необходимость сохранить весь архитектурный декор и исторический цвет здания.

Капитальный ремонт зданий с пилястрами продолжается и в текущем году. В частности, подошла очередь пятиэтажного жилого дома по адресу: 1-я Брестская улица, д.36 1902-го года постройки. Выдержанный в неоклассическом стиле, он имеет фасад с пилястрами. Специалисты ФКР уже разработали уникальный проект по восстановлению этого объекта. Учтены все нюансы старинного здания, подобраны качественные и надежные отечественные материалы. Здесь приведут в порядок фасад, крышу, подвальное помещение и поменяют ряд инженерных систем.