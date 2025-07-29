Посетители "Коломенского" смогут окунуться в атмосферу русского быта

На территории музея деревянного зодчества развернется фестиваль "Ремесло. Традиции. Искусство".

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает на фестиваль «Ремесло. Традиции. Искусство», который пройдет с 1 по 3 августа. Посетителей ждут лекции по истории русской культуры, знакомство с мастерством скульпторов и живописцев, творческие мастер-классы.

Погрузиться в атмосферу русского быта помогут подлинные старинные предметы, привезенные из этнографических экспедиций, например северные лодки, плетеные рыбацкие сети, телеги и деревянные наличники. Да и сам фестиваль развернется в исторических декорациях на территории музея деревянного зодчества: рядом с Моховой башней Сумского острога, проездными воротами Николо-Корельского монастыря и башней Братского острога.

На выставке в Моховой башне можно увидеть уникальные предметы русского народного искусства из разных регионов страны – от Архангельска до Нижнего Поволжья – из собрания музея-заповедника «Коломенское». В экспозиции представлено более 30 редчайших экспонатов, среди которых богато украшенные резьбой фасадные доски, изысканные наличники и арка крестьянского дома, расписные прялки тончайшей работы, сундуки, предметы домашнего обихода, в том числе посуда и даже машина для лущения орехов.

Для взрослых и детей запланирована серия лекций по традиционной русской культуре, в частности по народному костюму Русского Севера и ряда губерний. Интерактивные лекции и живое исполнение представят ведущие российские этнографы и исследователи народной культуры. Посетители смогут познакомиться с тонкостями мастерства скульпторов и живописцев, проследить за процессом создания художественного произведения. Молодые художники Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова поработают с моделью над скульптурным и живописным портретом, следуя традиции передвижников, а также научат основам всех желающих, присоединившихся к мастер-классу.

Представители Владимиро-Суздальского музея-заповедника покажут плотницкое мастерство и возведут древнерусский фортификационный сруб под названием «тарас». Также 1 и 2 августа состоятся мероприятия, посвященные народному художественному промыслу – скопинской керамике. Посмотреть подробную программу мероприятий можно на официальном сайте музея-заповедника.

