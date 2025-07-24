На западе столицы отремонтировали более 80 домов в стиле неоклассики

Яркие фасады с богатым декором радуют взор москвичей и туристов.

Вот уже десять лет в Москве реализуется региональная программа капитального ремонта жилого фонда. За это время только в Западном административном округе (ЗАО) специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок более 80 многоквартирных домов, построенных в неоклассическом стиле.

Одним из отремонтированных объектов стал дом 10, расположенный на улице Маршала Тимошенко. Четырехэтажное г-образное здание было построено в 1957 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма. Дом выделяется трехгранными эркерами с балюстрадой, рустованным нижним этажом и пилястрами по углам, а широкий межэтажный пояс и венчающий карниз придают постройке дополнительный объем. В прошлом году в здании обновили фасад и подъезды. Фасаду вернули историческую цветовую гамму: рустованную часть на уровне первого этажа окрасили в белый, а стены на уровне второго – четвертого этажей – в оттенок «красный муравей». Специалисты также заменили отливы, установили новые водосточные трубы, сделали отмостку, создали новое эстетичное покрытие цоколя. В подъездах покрасили стены и потолки, а на ступенях лестниц и ограждениях устранили сколы.

В 2024 году на западе столицы также был отремонтирован восьмиэтажный многоквартирный жилой дом на улице Можайский Вал (дом 6), построенный в 1954 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики. Ниши лоджий здесь украшены колоннами, барельефами, пилястрами и архивольтами. Фасады выделены межэтажными поясами и завершены венчающим карнизом с кронштейнами. В верхней части здания установлены колонны с капителями, а нижняя, рустованная часть стен украшена звездами. Здесь привели в порядок фасад и подъезды, заменили стояки центрального отопления, лепнину в советском стиле и другие декоративные элементы отреставрировали. Кроме того, в доме заменили тамбурные двери, обновили плитку, на лестницах отремонтировали ступени и заменили поручни.

В этом году очередь дошла до трехэтажного жилого дома на улице Молодогвардейской (дом 27, корпус 2) 1951-го года постройки. Для проведения ремонта специалисты разработали уникальный проект и подобрали материалы и оборудование. Для удобства жителей все работы выполняются поэтапно.