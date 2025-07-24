Концерты, цирковое шоу, танцы: что ждет гостей "Лета в Москве" 25 – 27 июля

Увлекательные мероприятия для москвичей и гостей столицы пройдут на городских площадках, в усадьбах, парках.

Организаторы проекта «Лето в Москве» подготовили насыщенную программу событий на ближайшие выходные для москвичей и туристов любого возраста. На выбор желающих: цирковые программы, музыкальные выступления, мастер-классы, спортивные состязания и многое другое.

Номера цирковых артистов смогут увидеть посетители Измайловского парка 26 и 27 июля. В программе «Полосатый рейс» выступят дрессировщики с медведями-акробатами и бенгальскими тиграми, эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты. В ландшафтном парке «Южное Бутово» запланирован спектакль «Магия цирка» с участием артистов Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Зрители увидят шоу воздушных гимнастов, эквилибристов и акробатов.

В кинопарке «Москино» на центральной площади и возле натурной декорации «Дальневосточный город» 26 и 27 июля пройдет крупнейший музыкальный фестиваль «Наши в городе». Ожидается участие Найка Борзова, групп «Ленинград», «Чайф», «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», «АнимациЯ», «Глобалис» и др.

На Болотной площади в рамках фестиваля «Молодежная точка» вечером 25 июля состоится роллер-дискотека на квадах и обычных роликах, а также танцевальные мастер-классы и спортивные мероприятия. Посетители могут прийти со своими роликами или взять их в аренду на площадке. 26 июля в 15:00 здесь научат танцевать бачату, а в 19:00 на роллердроме начнется большая открытая дискотека с участием музыкального проекта Chester Young. Также 26 и 27 июля здесь намечается открытая тренировка на велотренажерах.

На Тверском бульваре можно поучаствовать в гоночных заездах. Погрузиться в мир автоспорта приглашают как новичков, так и профессионалов. Заезды пройдут 25 июля с 12:00 до 20:00, а также 26 и 27 июля с 12:00 до 21:00. На Петровском бульваре 25 июля состоятся тренировки по боксу, которые проведут опытные тренеры. На спортивных площадках московского спорта, расположенных на улице Земляной Вал (дом 33) и Лаврушинский переулок (дом 15, строение 1) 26 и 27 июля желающие смогут поиграть бесплатно в настольный теннис. Спортивный инвентарь предоставят бесплатно.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте проекта «Лето в Москве».