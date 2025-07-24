Концерты, цирковое шоу, танцы: что ждет гостей "Лета в Москве" 25 – 27 июля

Мокрая Бузова восхитила зрителей Тесты Умер Оззи Осборн Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной

Лента новостей

Четверг 24 июля

13:20Не стало знаменитого актера, который вдохновлял миллионы: еще одна потеря для кинематографа 13:12Концерты, цирковое шоу, танцы: что ждет гостей "Лета в Москве" 25 – 27 июля 12:08Тест: Продолжите высказывание из фильма СССР "Любовь и голуби" 12:04Любопытные молодые ежи осваивают зеленые территории Москвы 11:15Люди несут цветы к дому Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге 11:06Не стало любимца всей страны: врачи до последнего боролись за его жизнь 10:33Что происходит с оставленной в России тайной квартирой беглянки Пугачевой 10:01Мир футбола скорбит: ушел из жизни непревзойденный гений мяча 09:58ТЕСТ: угадайте советский фильм по знойной красотке в купальнике 04:34Тест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею 00:03Ольга Страдница: что категорически нельзя делать 24 июля 2025 года, чтобы не остаться у разбитого корыта 22:26Яна Чурикова раскрыла уникальные подробности грядущего конкурса "Интервидение" 20:23Эта история о Сократе и Дельфийском оракуле изменит ваше представление о мудрости 19:05Прорыв в борьбе с раком: универсальная вакцина, способная изменить медицину 18:56Копеечное средство из аптеки заставит помидоры плодоносить как бешеные 17:33Врачи бьют тревогу: России грозит новая смертельная инфекция 17:03Футбольный мир скорбит: скоропостижно ушел из жизни молодой игрок 16:24Тест: узнай советский киношедевр по кадру в подъезде 15:37Новая функция в WhatsApp: как не утонуть в потоке сообщений 15:06Территорию "Лужников" украсят уникальные арт-объекты 14:57Свекровь, деверь, золовка: большая семейная шпаргалка, чтобы не запутаться, кто есть кто 14:46Узнать тайны старого Арбата смогут гости фестиваля "Усадьбы Москвы" 14:45Звезда НТВ оказалась в инвалидном кресле из-за какой-то твари 14:20Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля 13:51В Улан-Удэ приступили к ликвидации опасного фенольного отстойника 13:49В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках начали восстанавливать белокаменный декор 13:42Футбольная общественность потрясена: ушел из жизни выдающийся защитник 12:52Судейский кошмар на Лукойл Арене: как Казарцев испортил матч Спартак – Динамо Махачкала 12:38Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО 11:58Мир скорбит: ушел из жизни легенда футбола, выигравший Кубок европейских чемпионов 11:40В Москве привели в порядок 37 домов в стиле постконструктивизма 11:34Вернуть образ Суворова в современную культуру поможет творческий конкурс 11:03Ваша жизнь не будет прежней: 10 гениальных фраз Омара Хайяма, которые нужно знать каждому 10:57Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы 10:34"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии 10:01Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен 04:41Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям 00:07День Антония Громоносца: 7 опасных запретов 23 июля 2025, которые нельзя нарушать 22:02Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа 21:38Большая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта 20:50Увидеть невидимое: как оптические иллюзии раскрывают новые цвета 18:47"Положительная динамика": что говорят врачи о состоянии Тиграна Кеосаяна 16:23Ушел из жизни прославленный футболист, двукратный обладатель Кубка Чемпионов 16:18Если бы мы знали это раньше, никогда бы не обижались: древнее поверье о том, как обида крадет удачу 15:50Ушел из жизни великий футболист, участник чемпионата мира 15:02Какой бренд лучший? Теперь решаешь ты – Клео.ру запустил народные рейтинги 14:57 Невосполнимая утрата: внезапно оборвалась жизнь звезды Голливуда 13:55Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист 13:36"Я уже вся потекла": взмокшая Бузова в трусах со стразами довела народ до экстаза 13:11Финансовый гороскоп на 21–27 июля 2025 года
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Концерты, цирковое шоу, танцы: что ждет гостей "Лета в Москве" 25 – 27 июля

Концерты, цирковое шоу, танцы: что ждет гостей "Лета в Москве" 25 – 27 июля
45

Увлекательные мероприятия для москвичей и гостей столицы пройдут на городских площадках, в усадьбах, парках.

Организаторы проекта «Лето в Москве» подготовили насыщенную программу событий на ближайшие выходные для москвичей и туристов любого возраста. На выбор желающих: цирковые программы, музыкальные выступления, мастер-классы, спортивные состязания и многое другое.

Номера цирковых артистов смогут увидеть посетители Измайловского парка 26 и 27 июля. В программе «Полосатый рейс» выступят дрессировщики с медведями-акробатами и бенгальскими тиграми, эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты. В ландшафтном парке «Южное Бутово» запланирован спектакль «Магия цирка» с участием артистов Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Зрители увидят шоу воздушных гимнастов, эквилибристов и акробатов.

В кинопарке «Москино» на центральной площади и возле натурной декорации «Дальневосточный город» 26 и 27 июля пройдет крупнейший музыкальный фестиваль «Наши в городе». Ожидается участие Найка Борзова, групп «Ленинград», «Чайф», «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», «АнимациЯ», «Глобалис» и др.

На Болотной площади в рамках фестиваля «Молодежная точка» вечером 25 июля состоится роллер-дискотека на квадах и обычных роликах, а также танцевальные мастер-классы и спортивные мероприятия. Посетители могут прийти со своими роликами или взять их в аренду на площадке. 26 июля в 15:00 здесь научат танцевать бачату, а в 19:00 на роллердроме начнется большая открытая дискотека с участием музыкального проекта Chester Young. Также 26 и 27 июля здесь намечается открытая тренировка на велотренажерах.

На Тверском бульваре можно поучаствовать в гоночных заездах. Погрузиться в мир автоспорта приглашают как новичков, так и профессионалов. Заезды пройдут 25 июля с 12:00 до 20:00, а также 26 и 27 июля с 12:00 до 21:00. На Петровском бульваре 25 июля состоятся тренировки по боксу, которые проведут опытные тренеры. На спортивных площадках московского спорта, расположенных на улице Земляной Вал (дом 33) и Лаврушинский переулок (дом 15, строение 1) 26 и 27 июля желающие смогут поиграть бесплатно в настольный теннис. Спортивный инвентарь предоставят бесплатно.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте проекта «Лето в Москве».

Шоу-бизнес в Telegram

24 июля 2025, 13:12
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Любопытные молодые ежи осваивают зеленые территории Москвы

Любопытные молодые ежи осваивают зеленые территории Москвы
Горожане все чаще замечают ежиков в парках и скверах. Еж обыкновенный занесен в Красную книгу Москвы в разделе второй категории редкости.

Территорию "Лужников" украсят уникальные арт-объекты

Территорию "Лужников" украсят уникальные арт-объекты
Яркие инсталляции установят в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". В августе территория спорткомплекса «Лужники» станет площадкой фестиваля городского хозяйства, который пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего.

Узнать тайны старого Арбата смогут гости фестиваля "Усадьбы Москвы"

Узнать тайны старого Арбата смогут гости фестиваля "Усадьбы Москвы"
Выполняя задания нового квеста, участники совершат путешествие по старым арбатским усадьбам. В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» стартовала новая городская мультимедийно-интерактивная экскурсия в формате квеста-прогулки «Тайны старого Арбата, или Ключи от города».

Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля

Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля
В рамках "Лета в Москве" для детей подготовили множество разнообразных мероприятий. Провести время весело, активно и с пользой юным жителям столицы помогает проект «Лето в Москве».

В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках начали восстанавливать белокаменный декор

В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках начали восстанавливать белокаменный декор
Церковь по адресу: 2-й Кожевнический переулок, дом 6 имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Реставрация храма Живоначальной Троицы в Кожевниках продолжается.

Выбор читателей

22/07ВтрМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист 23/07СрдВесь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен 22/07ВтрУшел из жизни прославленный футболист, двукратный обладатель Кубка Чемпионов 22/07ВтрБольшая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта 23/07СрдЗвезда НТВ оказалась в инвалидном кресле из-за какой-то твари 23/07СрдМир скорбит: ушел из жизни легенда футбола, выигравший Кубок европейских чемпионов