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На станции метро "Академическая" установили эскалаторы

На станции метро "Академическая" установили эскалаторы
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Проект предусматривает также монтаж лифтов для удобства маломобильных пассажиров.

На строящейся станции «Академическая» Троицкой линии метро смонтировали эскалаторы. В общей сложности движущихся лестниц потребовалось семь: четыре из них высотой почти 12 метров установили в западном вестибюле, еще три 11-метровых – в восточном.

Все оборудование – отечественное, произведено в Санкт-Петербурге. Эскалаторы рассчитаны на 20-часовой режим работы ежедневно в условиях интенсивного пассажиропотока и соответствуют современным требованиям безопасности эксплуатации. Ожидаемый срок службы составляет не менее 50 лет.

В целом проект строительства станции «Академическая» предусматривает подключение более 19 тысяч единиц различного оборудования. Для удобства маломобильных пассажиров смонтируют два лифта с остановками на уровнях кассового зала и платформы. Еще два подъемника появятся в пешеходных переходах.

Кроме того, из Санкт-Петербурга на строительную площадку доставят комплектующие тягово-понизительной подстанции. На текущий момент строители уже смонтировали больше половины кронштейнов для укладки кабелей. Одновременно проходит устройство силового и слаботочного кабелей – в общей сложности специалистам потребовалось протянуть почти 36 километров проводов.

Станция «Академическая» строящейся Троицкой линии метро будет неглубокого заложения. Ее строят вдоль улицы Дмитрия Ульянова, возле перекрестка с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября. Пассажиры получат возможность пересаживаться здесь на «оранжевую» Калужско-Рижскую линию.

Троицкая линия пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) до города Троицка и станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро, в том числе самым большим, выходящим за МКАД. Строительство и ввод в эксплуатацию Троицкой линии осуществляется поэтапно. Технический пуск первого участка от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская» состоялся 21 июня прошлого года. В сентябре и декабре 2024-го были открыты участки первой очереди – от «Новаторской» до «Новомосковской». В июне 2025 года в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина состоялся технический пуск участка Троицкой линии от «Новаторской» до станции «ЗИЛ». Планируется, что первых пассажиров новые станции примут в этом году в День города.

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2 июля 2025, 15:28
Фото М. Денисова. Mos.ru
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