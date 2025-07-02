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Переразметка на Садовом кольце позволила водителям сократить время в пути

Переразметка на Садовом кольце позволила водителям сократить время в пути
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Изменения движения улучшили дорожную ситуацию на сотне участков в Москве.

В столице продолжается работа по модернизации дорожно-транспортной сети, благодаря которой поездки по Москве становятся еще комфортнее и безопаснее для всех участников движения. Так, новые развороты на Садовом кольце позволили автомобилистам сократить пробег в центре города до двух километров и существенно снизить время в пути.

Проект Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по организации на Садовом кольце новых разворотов: перед Дубининской улицей на внутренней стороне и перед Татарской улицей на внешней стороне кольца – был реализован этим летом. Теперь водители тратят здесь на 8–10 минут меньше в зависимости от маршрута.

В целом, проекты по переразметке позволяют вводить новые полосы движения, повороты и развороты без строительства дополнительных магистралей. Это улучшает связь между районами по обе стороны Садового кольца, а также сокращает пробег транспорта и общее время в пути. Так, новые развороты у Павелецкого вокзала уменьшают расстояние в пути до двух километров, что является существенным в оживленном городском трафике.

Проект реализовали в несколько этапов. За счет переразметки обустроили полосы для разворота длиной 150 метров без расширения проезжей части. Это обеспечило непрерывность транспортного потока по Садовому кольцу. Кроме того, светофоры дополнили специальными секциями для сигнала разворота, что сделало движение более упорядоченным.

Ранее в 2024 году по проектам ЦОДД на Садовом кольце уже открыли шесть новых разворотов. Два из них появились перед Долгоруковской улицей, два перед улицей Сретенкой и проспектом Мира, а также у улицы Покровки и площади Курского Вокзала. Эти развороты сократили пробег транспорта от двух до шести километров. Благодаря им водители личного транспорта и пассажиры городского получили альтернативные маршруты для выезда на улицы Петровку, Старую Басманную, проспект Академика Сахарова и Олимпийский проспект.

Дополнительные полосы движения в городе организуют, зауживая избыточно широкие дорожные участки. Такое решение помогает устранить локальные заторы и избежать так называемых «бутылочных горлышек», повышая среднюю скорость движения. Этот же подход используется для создания новых направлений на перекрестках и дополнительных разворотов. В результате увеличивается пропускная способность дорог и появляются альтернативные маршруты, с помощью которых водители могут сократить путь и быстрее добраться до места назначения.

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2 июля 2025, 14:07
Фото: mos.ru
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