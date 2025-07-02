Юным москвичам предложили проверить знания об архитектуре столицы

В ходе интерактивной игры "Вот это высота!" ребята могут попробовать себя в роли строителей, разгадать тайны исторических фасадов и выбрать самые красивые здания в городе.

Юные москвичи, зарегистрированные на платформе «Активный гражданин – детям», приглашаются к участию в опросе и викторине, посвященных архитектурному наследию города. Ребята могут проверить свои знания, получить новую информацию и заработать баллы программы «Миллион призов».

Так, участникам игры «Вот это высота!» предстоит возводить виртуальные высотки, аккуратно складывая летящие блоки. Высота здания будет зависеть от того, насколько точно игрок будет укладывать элементы. С каждым уровнем сложность игры увеличивается: блоки падают быстрее, появляясь с разных сторон экрана. После завершения строительства высотки участник узнает, какому реальному московскому зданию или памятнику соответствует его результат. Это может быть 58-метровый монумент «Рабочий и колхозница», 107-метровый памятник «Покорителям космоса», 160-метровая Шуховская башня и другие – плюс про каждое здание сообщается интересный факт.

Юные москвичи также могут поучаствовать в викторине и разгадать загадки зданий, украшенных скульптурами животных и сказочными существами. Это отличная возможность по-новому взглянуть на известные улицы и познакомиться с архитектурными шедеврами города. Так, дети в возрасте шести – семи лет узнают, что находится на спинах грифонов, охраняющих дома, где в Москве можно найти единорогов и что умеет сказочное создание на фасаде особняка купца Николая Игумнова.

Пользователи платформы «Активный гражданин – детям» также смогут пройти опрос и выбрать самые впечатляющие исторические здания столицы из 11 шедевров архитектуры. Среди представленных вариантов – особняк Зинаиды Морозовой на Спиридоновке. Здание считается ярким примером зодчества начала ХХ века и выделяется изысканным декоративным оформлением фасадов и богатым интерьером.

За успешное прохождение игры, правильные ответы на вопросы викторины и участие в голосовании участники получат детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг в разделе «Призы» на платформе «Активный гражданин – детям», а также на сайте городской программы лояльности «Миллион призов». Например, ребята могут выбрать билеты на экскурсии, сертификаты в магазины и кафе, а также игрушки и сувениры.