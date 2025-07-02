Участниками чемпионата в "Камень, ножницы, бумагу" на Тверском бульваре стали более 10 тысяч человек

Главный приз разыграют в первые выходные сентября.

Второй московский чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» привлекает все больше участников. За первый летний месяц на флагманской площадке на Тверском бульваре за выход в финал сразились более 10 тысяч человек в возрасте от четырех до 78 лет. Самые удачливые игроки смогут побороться за главный приз и пояс чемпиона в сентябре.

Ежедневно на Тверском бульваре с 12:00 до 21:00 в любую погоду за игровым столом встречаются соперники всех возрастов. По статистике, мужчины и женщины состязаются одинаково интенсивно, но девушки чаще в качестве первой фигуры показывают ножницы. Всеобщий восторг зрителей, болельщиков и ведущих вызвала четырехлетняя участница. Она играла под присмотром мамы и смогла заработать четыре очка. Самым взрослым игроком стал 78-летний москвич, пришедший на площадку со своей внучкой. Встречаются на Тверском бульваре и верные поклонники игры «Камень, ножницы, бумага». Так, финалист прошлого года Всеволод в новом сезоне продолжает сражаться за победу и приходит на площадку почти каждый день.

Еще один прошлогодний финалист 51-летний москвич Сергей Клименко тоже решил заново испытать удачу – и уже прошел в финал. Финалистом также стал 13-летний Савелий Спиричев, который одержал победу в лидерском состязании на вылет в минувшее воскресенье.

На других городских пространствах с 15:00 до 20:00 проходят не менее горячие состязания. В июне чемпионат «Камень, ножницы, бумага» проходил на площадках в ЮАО и ЮЗАО. Сюда приходили как опытные игроки, так и новички. Так, Юсуф из Москвы узнал о чемпионате случайно – увидел соревнования во время прогулки в парке, заинтересовался и попробовал свои силы за столом, выбрав в качестве самой активной фигуры камень. В итоге участник смог набрать 12 баллов и прошел в финал.

А Ольга Артанова из города Гагарин в прошлом году мечтала присоединиться к чемпионату, но не нашла компанию. В этом сезоне мечта сбылась - она не просто поучаствовала в играх, но и смогла стать финалисткой. Теперь Ольга готовится к поездке в столицу на День города, где 7 сентября попытается завоевать звание чемпиона и главный приз.