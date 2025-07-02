МГПУ организует летний фестиваль на крыше

На неформальной встрече ждут абитуриентов, студентов и выпускников.

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) 3 июля состоится традиционный праздник для абитуриентов, студентов и выпускников. В программе летнего фестиваля – игры, мастер-классы, лекции, интерактивы и, конечно, музыкальные выступления. Мероприятие пройдет на крыше главного корпуса вуза.

Летний фестиваль Московского городского педагогического университета проводится ежегодно с 2018 года. Мероприятие организуют сами студенты – они самостоятельно составляют программу, встречают гостей, знакомятся, общаются, отвечают на вопросы и весело проводят время в неформальной обстановке. Ожидается, что в этот раз фестиваль посетят более тысячи человек.

На крыше и в актовом зале университета будут работать две зоны активностей. В первой можно сыграть в настольные футбол и теннис, обменяться вещами и книгами на своп-площадке и посетить языковой спид-дейтинг. Кроме того, гости смогут создать кастомные шоперы, попробовать себя в бисероплетении и принять участие в обсуждении литературных произведений совместно с профильным клубом вуза.

В актовом зале запланирована официальная честь программы Там подведут итоги учебного года и наградят самых активных студентов. На сцене выступят артисты и творческие коллективы университета, прозвучат диджей-сеты и каверы. Здесь же гости смогут сыграть в музыкальное лото, а также посетить лекции экспертов о жанрах кино в массовой культуре и феномене антигероя.

Особый интерес летний фестиваль МГПУ представляет для недавних школьников, успешно сдавших ЕГЭ и теперь выбирающих дальнейший путь. На празднике абитуриентам представляется возможность почувствовать атмосферу вуза, пообщаться с представителями студенческих организаций, задать им вопросы об учебе и внеучебной жизни, убедиться, что университет – это живое и дружное сообщество. Желающие смогут тут же подать документы для поступления.

Летний фестиваль МГПУ пройдет в четверг, 3 июля, по адресу: 2-й Сельскохозяйственный проезд, дом 4, корпус 1. Начало в 13:00, вход свободный.

Узнать о мероприятиях для выпускников школ и колледжей можно на странице Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета.