В Щукине построят образовательный комплекс с динамическими фасадами

Сложную игру объемов создадут треугольные эркеры, трехцветная облицовка и обширное остекление

В районе Щукино построят необычное помещение для обучения и воспитания детей. В здании площадью более 5,8 тыс. квадратных метров откроется школа для начальных классов на 200 мест и детский сад для 75 дошкольников. Отличительной чертой нового образовательного комплекса станут динамические фасады: они будут меняться вслед за сменой угла обзора.

Как пояснил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов, концепция динамических фасадов создаст запоминающийся облик. Само здание образовательного комплекса будет состоять из трех частей: одного четырехэтажного и двух трехэтажных корпусов. Каждый из них оформят клинкерной плиткой разного цвета: коричневой, белой и серой. Благодаря этому, а также треугольным эркерам и большой площади остекления получится сложная игра объемов. Она будет по-новому раскрывать архитектуру с разных ракурсов. В вечернее время сложность форм подчеркнет специально разработанная архитектурная подсветка, смонтированная из настенных светильников.

Для детей разного возраста предусмотрены разные входные группы. Детский сад с выходом на южную территорию, обустроенную игровыми площадками, займет первый этаж в восточном крыле комплекса. Начальная школа разместится в западной части первого этажа, а также займет второй, третий и четвертый этажи. Разные входы и лестницы позволят разделять потоки учащихся. Спортивный зал также предусмотрен с возможностью зонирования на две части.

Интерьеры образовательных пространств выполнят в университетском стиле: там будут высокие потолки, светлые аудитории, просторные рекреации и минималистичная мебель. Дизайн адаптирован как для детского сада, так и для начальной школы. Но будут и различия, в частности, в оформлении стен детского сада будут использованы изображения узнаваемых животных – панды, совы, лошади и пр.

Новый образовательный комплекс на 275 мест будет расположен в Северо-Западном административном округе Москвы по адресу: ул. Маршала Бирюзова, владение 1. На прилегающей территории зимой прошлого года началось строительство жилого комплекса, состоящего из трех корпусов на 915 квартир.