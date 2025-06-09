В водоемах Москвы вывели потомство кряквы, лысухи, хохлатая чернеть и другие обитатели

Водоплавающие птицы комфортно себя чувствуют на зеленых территориях столицы

В Москве обитает более 30 видов водоплавающих птиц, многие из которых занесены в региональную Красную книгу. С наступлением лета они выводят потомство. Первые малыши появляются у крякв и огарей. Затем ожидается пополнение у лысухи, чомги, камышницы, хохлатой чернети.

Кряква – самый многочисленный и один из самых крупных видов уток. Они встречаются практически во всех городских парках. Кладка кряквы состоит из 5–13 яиц. Насиживание длится в среднем 26 дней. Утята активно растут, практически сразу могут быстро бегать и плавать, хорошо ныряют и могут искать пищу под водой.

Ярко-оранжевые огари относятся к моногамным птицам. Пары не распадаются в течение многих лет. В кладке обычно 9–12 яиц. Самцы весьма агрессивно охраняют занятый семейством участок водоема, прогоняя с него других уток. Потомство огарей в основном питается водными растительными кормами.

Лысуха занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Гнездятся эти птицы отдельными парами, охраняя границы участка от других особей своего вида. В их кладке насчитывается до 12 яиц. Насиживают и воспитывают птенцов оба родителя. В первые дни жизни у птенцов темно-серый окрас с характерной ярко-оранжевой головой и красным клювом, по мере взросления окраска бледнеет.

Чомга, или большая поганка, также занесена в Красную книгу Москвы, но под третьей категорией редкости. После вылупления птенцов родители с ними на спине перебираются на открытую воду, где и держатся до подъема молодняка на крыло. Основой рациона чомги служит мелкая рыба и водные беспозвоночные.

Камышница тоже вписана в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Эти моногамные птицы строят гнезда в густых зарослях у самой воды. В кладке 10-12 яиц. Насиживают и воспитывают птенцов оба родителя, в течение лета у одной пары может быть два выводка.

Хохлатая чернеть занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Начиная с мая эта птица строит гнездо посреди невысокой растительности. Кладка состоит из 8–11 яиц, которые 25 дней высиживает самка. Птенцы быстро покидают гнездо, однако на крыло становятся примерно через полтора-два месяца после появления на свет.